Skal restriktionerne genindføres? Eksperter og politikere er uenige

Også Venstres Martin Geertsen er uforstående overfor Magnus Heunickes advarsel om mulige restriktioner.

- Vi er så at sige blevet lovet - også fra sundhedsmyndighedernes side - at når vi havde fået vaccinerne kørt ud over rampen, så slap vi af med restriktioner og nedlukninger, sagde han tirsdag til Ritzau.

Heller ikke Peder Hvelplund (Ø) betegner situationen som meget kritisk.

Han påpeger, at man havde regnet med en smittestigning i løbet af efteråret, men erkender, at den er lidt voldsommere, end man havde forudset.

Skal acceptere, at covid-19 er i samfundet

Derfor synes han også, det er fornuftigt at få eksperternes vurdering. Det ændrer dog ikke umiddelbart på, at han ikke mener, situationen er ligeså kritisk som på samme tidspunkt sidste år.

- Jeg synes ikke, det giver mening at begynde at tale om restriktioner nu. Måske er der små ting, vi kan gøre, men vi er ikke et sted, hvor jeg synes, at vi igen kan sige, at covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Restriktioner i den klassiske forstand ser jeg intet behov for nu, lyder det fra Peder Hvelplund.

Han understreger, at situationen vil være en helt anden, hvis der spreder sig en virusvariant, som har nedsat følsomhed overfor vaccinerne. Men der er vi bare slet ikke endnu, lyder det.

- Jeg tror, det her er den første bevægelse imod, at vi skal acceptere, at covid-19 er i samfundet, siger Peder Hvelplund.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil der under fredagens orientering ikke komme konkrete forslag til restriktioner på bordet.