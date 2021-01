Skal vi vaccineres hvert år fra nu af?

Natten til tirsdag rullede den første last af Modernas coronavacciner ind hos Statens Serum Institut, hvor de lidt senere skal til Region Syddanmark. Det er anden vaccine, der er blevet godkendt i EU til brug i nedkæmpelsen af coronapandemien.

I skrivende stund er godt 117.000 danskere blevet vaccineret med Pfizer/BioNTechs produkt, siden den kom til Danmark 27. december. Men præcis hvor længe Pfizer og Modernas vaccine beskytter, vides ikke endnu, skriver både de amerikanske og EUs sundhedsmyndigheder.

Derfor er det relevant at spørge, om vi ser ind i en periode, hvor danskerne jævnligt skal vaccineres - eller om vaccinerne får bugt med coronasmitten?

TV 2 har talt med et par eksperter og forsøgt at få svar på en række spørgsmål om, hvordan fremtiden ser ud på vaccinefronten.

Skal man have vaccinen mere end én gang?

Om vaccinerne skal gives ad flere omgange, er selv for eksperterne uvist.

- Eftersom ingen på denne klode har fulgt disse vacciner et år, er der ingen, der ved det. Det ved vi først, når tiden er gået. Vi kommer til at følge det meget nøje som myndigheder, lyder det fra Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, som er den myndighed, der godkender og kontrollerer lægemidler i Danmark.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, kommer en smule nærmere et konkret gæt på svaret:

- Det vil jeg tro, vi skal.

Moderna meldte tirsdag nat ud, at man regner med, at vaccinen beskytter sin vært i minimum et år mod coronasmitte. Der er uvist, hvor længe Pfizers vaccine beskytter, skriver blandt andre de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, og Sundhedsstyrelsen.

Allan Randrup Thomsen fortæller, at man skal holde øje med to ting hos dem, der modtager vaccinen: Om vi ser en stigning af smittede blandt de vaccinerede, og hvilken vaccine dem, der bliver smittede igen, har fået. Derudover skal vi se, om der sker en udvikling i antistofniveau samt de hvide blodlegemer, der ”normalt er involveret i virusinfektioner”, lyder det.

Hvor lang tid skal der gå imellem?

Eftersom det ikke vides med sikkerhed, hvor længe en vaccine beskytter den person, der har fået den, ved man heller ikke, hvornår man eventuelt skal have en ny vaccine.

- Vi kommer til at følge det meget nøje som myndigheder, lyder det fra Thomas Senderovitz.

Vil vaccinen få virussen til at uddø?

I teorien kan vacciner godt slå coronapandemien ned, fortæller Allan Randrup Thomsen.

- Men der kommer det store spørgsmål, som vi ikke kender svaret på. Nemlig hvor effektiv vaccinerne er til at forhindre, at de vaccinerede spreder virus.

Den beskytter folk mod at blive alvorligt syge og dø, men om man kan smitte videre, er uvist. Faktisk har ingen af producenterne bag de godkendte vacciner undersøgt i hvor stort omfang, en vaccineret person kan give coronasmitte videre til andre.

- Hvis den forhindrer de personer, der har fået vaccinen, i at sprede virussen, så uddør virussen. Det har vi også set ved nogle poliotyper, lyder det fra professoren.

Forskellen på coronavirus og polio er, at andre arter kan huse coronavirus – som vi for eksempel har set med mink i efteråret. Polio kunne udelukkende leve hos mennesker, siger Allan Randrup Thomsen.

- Vi kan måske trænge den tilbage til der, hvor den kom fra, men vi skal i princippet altid have et lager af vacciner liggende klar. Og vi skal i hvert fald huske opskriften, så vi kan skalere op, hvis den dukker frem igen, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

- Det er realistisk, at vi fortrænger det her virus meget, så det kommer i bølger. Ligesom vi ser med almindelige sæsoninfluenzaer, som kommer om vinteren og blusser op.

Der er ifølge Lægemiddelstyrelsens direktør ikke mange vacciner, der har lykkes med at udrydde virus helt:

- Det er få virusser, der er reelt udryddet fra verdens overflade, men det er ikke vigtigt, det er vigtigt, at man kan få det under kontrol og få det inddæmmet, så det ikke belaster sundhedsvæsenet og lukker samfundet ned, siger Thomas Senderovitz.

Skal vi så vaccineres resten af livet?

Det afhænger af fremtidens smittetryk, fortæller Allan Randrup Thomsen. Der er nemlig ingen grund til at vaccinere mod noget, der ikke er i omløb.

- På et eller andet tidspunkt kommer vi så langt ned, at vi kan se, om det giver mening fortsat at vaccinere. Men i et stykke tid må vi væbne os med tålmodighed, og myndighederne må overvåge situationen.

Thomas Senderovitz siger, at vi godt kan klare, at coronavirus er i udbrud engang i mellem. Det skal bare være i så lille skala, at det ikke bliver en epidemi, der kommer ud af kontrol.

- Det gør ikke noget, der er lidt coronavirus engang i mellem, hvis man kan kontrollere det, fortæller Thomas Senderovitz.

- Det er lidt for tidligt at tro, at vi skal genvaccineres efter et, to eller tre år. Håbet er, at de holder længe, men vi ved det ikke endnu.

En tredje vaccine til behandling

En tredje vaccine, nemlig den fra samarbejdet mellem AstraZeneca og Oxford Universitetet, er netop landet til behandling hos det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Vaccinen er godkendt til brug i Storbritannien.

- Hvis alt går efter planen, kan vi have AstraZenecas vaccine tidligt februar, siger Thomas Senderovitz.