Skat kommer med klar opfordring inden årsopgørelse

Årsopgørelsen for 2023 ligger klar på mandag, men traditionen tro håber Skattestyrelsen at åbne for smugkig allerede i eftermiddag eller aften.

Dermed kan millioner af danskere se, om de får penge tilbage i skat eller ej. Og nysgerrigheden er stor og Skat oplever allerede nu stor interesse.

- Vi oplever, at der allerede nu er borgere, der forsøger at logge ind på deres årsopgørelser på skat.dk. Det har aktiveret den automatiske kø-funktion, siger fagdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen til TV 2.

Arbejder på at få systemerne klar

Han kommer derfor med en klar opfordring til danskerne – for det er altså for tidligt at tjekke, om man skylder eller skal have penge tilbage.

- Årsopgørelsen for 2023 er ikke åben endnu. Vi arbejder på at få systemerne klar og lover, vi nok skal give besked, så snart vi åbner, siger han.

Sidste år blev godt 25 milliarder kroners overskudsskat sendt retur til danskerne. Samtidig skulle næsten 6,5 milliarder kroner betales tilbage i restskat.

Særligt ét fradrag kan ændre tal fra rødt til grønt

Hvis der står et stort, rødt tal på årsopgørelsen, når den kommer ud, er der nogle fradrag, man bør holde øje med, om Skattestyrelsen har fået med i beregningerne. Særligt ét fradrag kan nemlig ændre tallet fra rødt til grønt, siger Jan Møller Mikkelsen.

- Kørselsfradraget er et af de største fradrag, som danskerne har. Hvis man har mere end 24 kilometer til arbejde – om det så er i bil, S-tog eller cykel – så er det vigtigt, at man fortæller os, hvor mange dage man kører til og fra arbejde, siger han.

Han råder også danskerne til at tjekke, om de har servicefradrag, som ikke er regnet med. Det kan man få, hvis man har brugt penge på havearbejde eller hjælp i hjemmet.

Det tredje fradrag, man bør tjekke, er investeringsfradrag – for eksempel hvis man har solgt aktier i 2023.

Stigende renter er indregnet

Mange danskere har oplevet en stigende rente i 2023. Men de oplysninger er med i regnskabet.

- Det kan man godt være sikker på, for vi får renteoplysninger fra pengeinstitutterne helt automatisk. Der, hvor vi har brug for borgeren, er der, hvor det handler om adfærd fra borgeren. For eksempel kørselsfradrag.

Den 12. april begynder udbetalingen af overskydende skat.