Skiftende forklaringer: Her er alt, der er blevet sagt i minksagen

Beskeden var ikke til at misforstå. Alle danske mink skulle aflives, også avlsdyr, lød det i sidste uge fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Millioner af mink var allerede blevet aflivet, da der tirsdag aften kom en blødere melding fra fødevareminister Mogens Jensen (S), som åbnede op for, at nogle af avlsdyrene kunne bevares.

Men blot få dage senere var der tale om en misforståelse, forklarede ministeren til TV 2.

Det er netop de modstridende udmeldinger, som skaber frustration og afmagt hos de 42 fynske minkfarme og dem i resten af landet, mener TV 2's politiske redaktør, Troels Mylenberg.

- De kan jo ikke leve med at få de her meldinger i øst og i vest hele tiden, og det er måske det største problem for regeringen lige nu – at der simpelthen ikke er styr på forklaringerne og på kommunikationen, siger han.

Her er et overblik over udmeldingerne i sagen om de aflivede mink:

Onsdag 4. november - Mette Frederiksen: Alle mink skal aflives

Meddelelsen kom fra statsministeren på et virtuelt pressemøde 4. november. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Minkavlernes mareridt begyndte på pressemødet i sidste uge, hvor statsminister Mette Frederiksen meddelte, at de cirka 15-17 millioner mink i Danmark skulle aflives.

Årsagen var klar: Der var fundet mutation blandt minkene, som potentielt kunne bringe effekten af en fremtidig coronavaccine i fare.

- Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene, sagde statsministeren.

Fredag 6. november - Fødevarestyrelsen: - Begynd aflivning hurtigst muligt

To dage senere sendte Fødevarestyrelsen en mail ud til alle landets minkavlere. Her var meldingen den samme, at minkavlerne hurtigst muligt skulle påbegynde aflivningen som følge af regeringens beslutning.

Under overskriften 'Minkfarme uden for zonerne', stod der følgende:

- Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. (…) Du får 20 kroner i tempobonus per mink, ved at minkene i farmen er aflivet senest 16. november.

Søndag 8. november - Minister kalder det en "opfordring"

I weekenden foretog fødevareminister Mogens Jensen en u-vending, da han pludselig i en skriftlig kommentar kaldte regeringens beslutning en "opfordring":

- Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger (...), skrev ministeren.

I mellemtiden var det kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til at beordre aflivning af alle mink.

Men ifølge Mogens Jensen besluttede regeringen alligevel af hensyn til folkesundheden, at der skulle handles hurtigt, situationens alvor taget i betragtning.

- Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud, skrev ministeren.

Mandag 9. november - Mogens Jensen beklager uklar kommunikation

Mandag beklagede fødevareministeren, at han og regeringen ikke havde været tydelige nok omkring, hvad der var lovhjemmel til.

- Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne.

- Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage, skrev Mogens Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Tirsdag morgen 10. november - Mogens Jensen: Vidste ikke, ordren var ulovlig

Tirsdag forklarede Mogens Jensen, at han faktisk slet ikke var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at give ordren, da regeringen meldte det ud på pressemødet.

- Vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at bede minkavlere slå deres mink ned udenfor de zoner, der er lavet. Og det skal vi have hjemmel til, hvis vi skal kræve det. Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke var klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, sagde han til TV 2.

Tirsdag formiddag 10. november - Fødevarestyrelsen: - Det var en opfordring

Brevet til minkavlerne blev da også rettet. Tirsdag sendte Fødevarestyrelsen en ny version af brevet til minkavlerne.

I det nye brev understregede styrelsen, at der for raske minkfarme udenfor smittezonerne var tale om en "opfordring til aflivning hurtigst muligt" - altså ikke en ordre.

Tirsdag eftermiddag 10. november - Mette Frederiksen: - Vi fandt ud af det i weekenden

Statsminister Mette Frederiksen (S) efter spørgetimen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Senere samme dag blev Mette Frederiksen i Folketingets spørgetime spurgt ind til, hvornår hun vidste, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

- Det bliver Statsministeriet gjort opmærksom på i weekenden. Det er en fejl. Det er også en beklagelig fejl. Jeg sagde, vi ville komme til at begå fejl, og det her er en af dem, svarede Mette Frederiksen.

Tirsdag aften 10. november - Mogens Jensen: - Mulighed for at bevare avlsdyr

Om aftenen medvirkede fødevareministeren i et interview med TV Midtvest, hvor han åbnede en lille dør på klem for de avlsdyr, som ellers var beordret aflivet.

- Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr, lød det fra Mogens Jensen.

Onsdag morgen 11. november - Fødevarestyrelsen har vidst det hele tiden

I Berlingske kunne man onsdag læse, at Fødevarestyrelsen, modsat Mette Frederiksen og Mogens Jensen, hele tiden har vidst, at det var ulovligt at tvinge minkavlere uden for sikkerhedszonerne til at aflive raske mink.

Veterinærdirektør Hanne Larsen skrev følgende til avisen:

- På de indre linjer har kommunikationen været helt klar, og Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

Onsdag eftermiddag 11. november - Fødevareminister: - Afventer svar omkring brevet

På onsdagens samråd forklarede fødevareministeren, at han afventer den uvildige undersøgelses svar på, om indholdet i det brev, som blev sendt ud til minkavlerne fredag, havde karakter af et påbud eller en opfordring.

Ministeren fastholdt også på samrådet, at det først var i løbet af weekenden, han blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel.

Torsdag 12. november - Mogens Jensen om avlsdyr: - Jeg blev misforstået

Avlsdyrene kunne vinke farvel til deres redning blot få dage efter, at fødevareministeren overfor TV Midtvest luftede muligheden for, at nogle af dem kunne bevares.

- Det var en misforståelse, præciserede han torsdag til TV 2. Ifølge ham var det blot en mulighed, regeringen undersøgte på forespørgsel fra de øvrige partier.

- Jeg konstaterer nu, at minkavlerne selv siger, at det her er urealistisk, og det har regeringen nu taget til sig, så vi synes heller ikke, at det nu er realistisk at gå den vej, sagde fødevareministeren.