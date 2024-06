Skybrud og 30 grader – TV 2 Vejret varsler uvejr

Mod vest gælder varslet fra om eftermiddagen og aftenen, mens risikoområdet først gælder fra sent om natten mod øst.

De kraftige byger opstår på forsiden af en koldfront, som skal passere landet natten til fredag.

Bygerne opstår først over det sydvestlige Jylland, hvor enkelte prognoser peger på, at der kan falde enorme mængder regn. Lokalt ventes der op mod 50 millimeter, og enkelte højopløsningsmodeller peger på det dobbelte helt lokalt.



De kraftige byger kan også smide enkelte kraftige vindstød af sig.

Vindstødene ventes at nå op til hård kuling, dog har nogle prognoser vindstød på stormende kuling eller sågar stormstyrke.

Varm torsdag i vente

Men inden uvejret kommer, venter en varm torsdag.

De nuværende prognoser peger på, at det bliver op mellem 26 og 28 grader mange steder og lokalt endnu højere.

Blandt andet i Sønderjylland, på Lolland og det vestlige Sjælland, hvor temperaturerne kan nå 29 grader eller sågar 30 grader.



I så fald vil torsdagen blive den første dag med over 30 grader i landet siden 15. juli i fjor.

Luftmassen over landet er lige akkurat varm nok til at give 30 grader som højeste temperatur, så om den runde milepæl bliver overgået er en smule usikkert.

Det er ikke kun dagtemperaturerne, som ventes at være høje, men også nattetemperaturen.

Punktprognosen for Rønne viser, at der lokalt på det østligste Bornholm kan være over 20 grader natten til torsdag, hvilket er over grænsen for en tropenat.