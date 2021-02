Snevejr rammer Fyn - se, hvor meget der falder

Tirsdag morgen oplevede vi de hidtil laveste temperaturer denne vinter, og der bliver på ingen måde skruet ned for vintervejret de næste par døgn.

Med op til 10 centimeter sne på jorden i Skagen er det i øjeblikket i den nordlige del af Danmark, der ligger mest sne. Men det kan måske blive lavet om i løbet af det næste døgn, når et lavtryk sender sine fronter med sne og slud op over de sydlige dele af landet.

Allerede natten til onsdag breder skyer fra fronterne sig op over de sydlige egne, samtidig med at det blæser op fra øst - først over de sydlige landsdele.

Vejrsituationen onsdag klokken 12. En frontzone vil give sne og slud til den sydlige halvdel af landet, men det er fortsat usikkert, hvor langt mod nord fronten kommer. Foto: TV 2 / Vejret

Sne fra formiddagen i dele af landet

Onsdag morgen kan det begynde at sne over den sydlige del af landet, men til at starte med vil det være et ganske let snefald.

I løbet af formiddagen intensiveres snevejret over de sydlige egne i takt med, at snevejret breder sig en smule længere mod nord.

Der er dog meget stor usikkerhed blandt vejrmodellerne, og derfor er det svært at vurdere, hvor langt mod nord fronten - og dermed snevejret - når.

Jo længere mod nord fronten kommer, jo større en del af landet kan få sne. Men syd for fronten strømmer mildere luft fra Tyskland op over de sydlige egne, og det øger til gengæld muligheden for, at sneen kan gå over i slud og måske regn.

Som det ser ud nu, er det sandsynligt at sneen kan nå til den sydlige del af Østjylland - mod øst til nord om Fyn, og tværs gennem Sjælland. Nord for denne linje vil det efter alt at dømme holde mest tørt, mens der kan komme sne syd for linjen.

En af flere vejrmodellers bud på snemængder frem til torsdag aften. Det bør dog understreges, at der er stor usikkerhed forbundet med prognosen. Foto: TV 2 VEJRET

Længst sydpå i landet - omtrentligt fra det centrale Sydjylland, tværs over Fyn til den sydøstlige del af Sjælland og Bornholm - er det dog sandsynligt, at sneen i perioder går over i slud og måske endda regn ved temperaturer, der kan stige til to graders varme.

Til gengæld kan sneen i den nordlige del af fronten måske fyge i østenvinden, der kan blive op kuling ved kysterne.

Kombinationen af vind og de lave temperaturer vil få det til at føles som ned til otte-ni graders frost.

Samlet set kan der - i henhold til en del af prognoserne - falde mellem fem og ti centimeter, hvor der kommer mest, men som nævnt, er der fortsat meget stor usikkerhed forbundet med prognoserne.

Senere på ugen kan der igen komme udbredt sne til dele af Danmark.