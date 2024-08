Sommeren slutter stærkt – drastisk temperaturskifte i vente

Højtryk etableres

Fra tirsdag etableres der et højtryk øst for Danmark, hvilket er med til at give flere dage med en del solskin over landet.

I skrivende stund ser særligt tirsdag, onsdag og fredag ud til at blive meget flotte.

Samtidig bliver der trukket varme op fra sydøst, så temperaturen efterhånden kan komme op på 25 grader eller derover midt på ugen.