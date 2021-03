Sommerhusudlejere melder udsolgt i påsken

I den kommende uge holder mange danskere påskeferie, og det betyder et usædvanligt stort indryk af hjemlige feriegæster i de danske sommerhuse.

Og har man ikke allerede booket et hus, skal man ikke regne med, at en spontan sommerhusferie kan lade sig gøre.

Fra sommerhusudlejerne lyder det nemlig, at det er stort set umuligt at finde et ledigt sommerhus i Danmark i påsken.

- Vi er fuldt booket, alle huse er udlejet. Det var vi også i uge syv, og nu er vi det igen i påskeugen. Det er ganske unormalt, siger Kim Holmsted, administrerende direktør i Dancenter, til TV 2.

Han fortæller, at den normale belægning i påsken plejer at ligge på omkring 60 procent.

- Så det tyder på, at der er virkelig mange danskere, der har søgt mod sommerhusene, og det er vi glade for, for vi mangler virkelig udlændingene i alle de andre uger, hvor danskerne ikke har ferie, siger Kim Holmsted.

Tyskerne udebliver

Samme besked lyder fra Feriehusudlejernes Brancheforening, der melder om stort set udsolgt af sommerhuse i næste uge.

De kan normalt også melde om udsolgt i påsken, men det plejer især at være tyskere, der benytter sommerhusene, fortæller Carlos Villaro Lassen, der er administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

På grund af coronarestriktioner kan tyskerne dog ikke krydse grænsen til det danske ferieland i år. Til gengæld kan danskerne heller ikke rejse ud, og det har fået manges øjne op for dansk sommerhusferie. Det kan aflæses af annalerne fra coronaåret 2020.

- Tallene er ekstreme. I 2019, før corona, der havde vi omkring fem millioner danske overnatninger i lejede sommerhuse. Sidste år rundede vi ni millioner. Det er jo nogle tal, som man slet ikke kunne forestille sig, siger Carlos Villaro Lassen.

Men selvom danskerne strømmer ud i sommerhusene, kan de ikke udfylde tomrummet efter tyskerne i de måneder, hvor danskerne ikke holder ferie.

Det gør sig også gældende til sommer, hvor sommerhusene allerede er godt booket op i den klassiske danske ferieperiode i juli. Her forventer Dancenter udsolgt af sommerhuse, mens bookingkalenderen for august ser mere tom ud.

Den samme oplevelse har Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Vi havde på et tidspunkt tre gange så mange bookinger i juli, som vi har normalt. Tyskerne er til gengæld varsomme med at tage deres bookinger, og de plejer jo at komme i maj, juni, juli og august, siger direktør Carlos Villaro Lassen.

Historisk camping-år

Mens sommerhusudlejerne håber på en snarlig afgørelse i forhold til, om den danske sommer bliver åbnet for tyske turister, forventer Dansk Camping Union et stærk år med eller uden tyskere.

- Sidste år valgte vi i Dansk Camping Union at lukke frivilligt for at vise samfundssind. Så vi var hårdt ramt i foråret, og det er vi ikke i år. Så det bliver helt sikkert en rigtig god sæson, siger Anne-Vibeke Lassen, landsformand i interesseorganisationen, der driver 22 campingpladser fordelt over hele landet.

Her er campingsæsonen er allerede kommet godt fra start med mange påskegæster, og Anne-Vibeke Lassen forventer, at påsken 2021 bliver ”historisk god”.

- Jeg er selv på camping lige nu, og vi oplever, at der er liv og glade dage derude. Folk passer selvfølgelig på i forhold til corona. De har haft et år til at øve sig i, og det synes jeg, vores gæster er rigtig gode til. Men stemningen er i top, siger hun.

Udenrigsministeriet forlængede i fredags sine rejserestriktioner, der stod til at udløbe lige efter påske. Det vil sige, at alle rejser til alle lande frarådes til og med 20. april.

Samtidig blev den skærpede grænsekontrol forlænget ved den dansk-tyske grænse.