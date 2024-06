Sommervejret buldrer mod os med hastige skridt

Den sidste uge af skoleåret står for døren, og studenter dukker op på stribe.

I år ser vejrets timing ud til at være så god, at det bliver nøjagtigt i den kommende uge, at det flotte vejr med sol og sommervarme melder sin ankomst.

Et højtryk passerer over Danmark mandag og lægger sig derefter øst for Danmark. Det betyder sol og sommervejr flere dage i streg.

Solen kommer til at skinne allerede fra mandag, hvor temperaturen kan nå op mellem 16 og 21 grader.

Tirsdag kan dagen begynde med lidt morgentåge, men tågen forsvinder hurtigt. Solen får igen næsten frit spil, og med en vind der kommer fra sydøst, begynder varmere centraleuropæisk luft at trænge op over landet.

Varmere og varmere dag for dag

De følgende dage ligger højtrykket næsten stille og trækker mere og mere varme op over Danmark.

Det fortsætter med sol og sydøstenvind og temperaturer, der stiger dag for dag. Onsdag når vi op mellem 20 og 25 grader, og en meteorologisk sommerdag er derfor inden for rækkevidde.



Torsdag og fredag ser begge varme ud med sol og temperaturer på mellem 22 og 27 grader, og lokalt kan nogle måske opleve 28 til 29 grader.

Når studentervognene skal ud at køre i de kommende uger, er det derfor en god idé med solbeskyttelse og masser af væske – også uden alkohol.

Sommervejr resten af juni

Højtrykket blokerer for de lavtryk og fronter med regn og køligere vejr, der ligger vest for Danmark, så de ikke kan komme ind til os.

Derfor ser sommervejret ud til at blive over landet resten af juni måned, og dermed begynder skolesommerferien i år i rigtig meteorologisk sommervejr med sol og masser af varme.

Det er sikkert, at det bliver med sol og varme i næste uge, men jo længere vi ser frem i prognoserne, jo mere usikre er de.



Som det ser ud nu, er prognoserne enige om højtrykkets placering og stædighed, og derfor er der gode muligheder for, at det kommer til at blive sådan.