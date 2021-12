SSI med dyster prognose - forventer op til 45.000 daglige smittede

Der er dog stor usikkerhed forbundet med beregningerne, lyder det.

Ifølge SSI afhænger antallet af smittede blandt andet af graden af immunitet for den nye Omikron-variant af coronavirus samt danskernes generelle adfærd.

Kan give flere indlæggelser

Samtidig kan de mange smittetilfælde give imellem 120 og 250 daglige nyindlæggelser juleaften.

- Der er stadig store usikkerheder omkring indlæggelsesrisikoen for Omikron-varianten. Og der er indikationer på, at varianten kan være mindre alvorlig, udtaler Camilla Holten Møller, der er leder af ekspertgruppen under SSI.