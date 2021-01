SSI regner på genåbningsscenarier - smitten vil igen begynde at tage fart

Fra midten af februar og frem mod slutningen vil den britiske mutation, B117, udgøre cirka halvdelen af de coronasmittede i Danmark, og så vil smitten igen begynde at tage fart.

Det siger Camillia Holten Møller, der er læge ved Infektionsberedskabet ved Statens Serum Institut.

- Det er vigtigt at komme så langt i udrulningen af vaccinationsprogrammet som muligt, inden smitten med den nye coronavariant tager fart, siger hun til TV 2.

Såfremt smitten ikke bliver håndteret på forkant, så kan vi risikere at stå i en tredje bølge om få måneder.

- Forhåbentligt kan vi nå at vaccinere nok af vores sårbare grupper, så det ikke kommer til at påvirke hospitalsindlæggelserne nævneværdigt, siger Camillia Holten Møller.

Ingen stor genåbning

De nuværende restriktioner gælder til og med 7. februar, men sundhedsminister Magnus Heunicke deler bekymringen fra Statens Serum Institut og siger til TV 2, at danskerne ikke skal regne med den store genåbning, når de nuværende restriktioner udløber.

- Vi kan ikke gennemføre den store genåbningsplan de næste uger, da det er vigtigt, at vi bliver på et meget lavt smitteniveau, når den britiske mutation overtager, siger han.

Kontakttallet er steget i Danmark den seneste uge og ligger nu på 0,8. Det betyder, at ti syge giver smitten videre til otte andre personer, hvilket igen betyder, at smitten stiger en lille smule. Udviklingen går ligeledes den gale vej med den britiske variant, der senest er beregnet til at være 1,07. I sidste uge var smitten med B117 nede på 0,82. Dermed er den tiltagene.

Statens Serum Institut er i fuld gang med at regne på nye scenarier for en genåbning af Danmark.