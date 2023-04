Statsejet fynsk selskab har hjulpet russisk olieeksport på trods af sanktioner

Tankskibe fyldt med russisk olie har mindst 30 gange kastet anker tæt på Skagen Havn med dansk hjælp.

Ingen har undersøgt, om olien var omfattet af EU’s sanktioner, som er indført for at hæmme Ruslands finansiering af krigen i Ukraine.

Derfor må virksomheder i medlemslandene ikke hjælpe med eksport af russisk olie, hvis Rusland har fået en højere pris for olien end et prisloft, som EU har fastsat.

Alligevel har det danske statsejede selskab Danpilot fra Svendborg haft en lods ombord på minimum 30 skibe med russisk olie, som har hjulpet skibene ind til havområdet Skagen Red. Her har skibene fået brændstof og andre forsyninger, som har hjulpet eksporten af olien.

Danpilot har ikke undersøgt, om skibene har sejlet med sanktioneret olie. Dermed risikerer statsvirksomheden selv at have brudt sanktionerne, siger Philip Max Cossen, der er lektor på Svendborg International Maritime Academy, hvor han underviser i søret.



Han har også rådgivet Danpilot om netop lodsning af skibe med russisk olie.

- Hvis skibene sejler med olie, der overskrider prisloftet, så må vi ikke yde assistance. Det er et brud på sanktionerne, siger Philip Max Cossen.

Han mener, at ansvaret ligger hos Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen, hvis Danpilot har brudt sanktionerne.

Advokat Lars Brodersen, som er specialiseret i sanktioner, mener også, at Danpilot kan have brudt sanktionerne:

- Der er en betydelig risiko for, at olien fra Rusland er sanktionsramt, og så er det min opfattelse, at det som udgangspunkt er i strid med reglerne at lodse den ind på Skagen Red. Derfor bør man som virksomhed undersøge, om lasten er sanktionsramt, inden man starter opgaven, siger Lars Brodersen, der er stifter af advokatfirmaet Tradecompliance.dk.

Han påpeger, at der helt specifikt står i EU’s retningslinjer, at virksomheder som Danpilot skriftligt bør få sine kunder til at bekræfte, at lasten ikke er sanktionsbelagt.

De minimum 30 skibe har sejlet med en last på en anslået værdi på mellem 5 og 9 milliarder kroner. Til sammenligning har Danmark doneret for 5,5 milliarder kroner udstyr til Ukraine.

Tjekkede ikke i månedsvis

I dag er Danpilot holdt op med at lodse russisk olie ind på Skagen Red. Det skete, efter at Søfartsstyrelsen sendte et notat, som gjorde Danpilot opmærksomme på, at de muligvis havde brudt sanktionerne i fire måneder.

Det oplyser virksomheden til TV 2.

- Det er først 29. marts, at det bliver afklaret for Danpilot af Søfartsstyrelsen, at sanktionerne tager forrang for forsyningspligten, skriver kommunikationschefen for Danpilot, Anne Heinze.

Anne Heinze henviser til, at Danpilot er forpligtet til at stille lodser til rådighed for skibe, som ønsker det. Den pligt har ifølge Danpilot altså muligvis kollideret med sanktionerne.

Søfartsstyrelsen ændrer mening

Da TV 2 begyndte at undersøge sagen og henvendte sig til Søfartsstyrelsen, så svarede styrelsen noget helt andet 19. april. Danpilot må gerne hjælpe skibe med sanktioneret russisk olie ind på Skagen Red, mener styrelsen nu.

Det er et markant holdningsskift på få uger, vurderer advokat Lars Brodersen:

- Af notatet fra 29. marts kan man udlede, at Søfartsstyrelsen mener, at det ville være i strid med sanktionerne at lodse sanktionsramt olie ind på eksempelvis Skagen Red. Den vurdering har de tilsyneladende ændret ret markant på kort tid, siger Lars Brodersen.

Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet vurderer også, at der er forskel på Søfartsstyrelsens udmeldinger.

- Man kan spørge, om det er en ny fortolkning eller rettere en ny søfartsmæssig vurdering, da Søfartsstyrelsens skrivelse fra marts i min læsning ikke er helt så tydeligt i forhold til dette, skriver Birgit Feldtmann, der har speciale i havret.

Søfartsstyrelsens nye vurdering er en misfortolkning af reglerne, mener Danske Banks sanktionschef, Amalie Korning Wedege:

- Jeg vil ikke vurdere, at intentionen i loven er, at lodser er fuldt undtaget fra sanktionerne og prisloftet. Ellers vil alle lodserier jo lovligt kunne hjælpe med at omgå sanktionerne til Ruslands fordel, siger hun.

Kan have mere olie med dansk hjælp

TV 2s gennemgang af trafikken med russisk olie viser, at i alt 59 tankskibe med russisk olie har lagt til på Skagen Red, siden de første sanktioner trådte i kraft i december.

De har tilsammen sejlet med olie for mellem 11 og 18 milliarder kroner, ifølge TV 2s udregning

Alle 59 tankskibe har mødtes med både fra Danpilot, hvilket ifølge TV 2s oplysninger betyder, at Danpilot højst sandsynligt har hjulpet dem ind på Skagen Red.

Danpilot selv vil dog ikke oplyse, hvilke skibe de har hjulpet hvornår. De vil kun oplyse, at de har lodset ”hovedparten” af de 59 skibe fra TV 2s undersøgelse. Det må altså være minimum 30 skibe med russisk olie.

Uanset hvad Søfartsstyrelsen og Danpilot vil oplyse, så mener en repræsentant for lodserne, at noget har været galt:

- Højst sandsynligt er der foregået det, at vi har været med til at bryde sanktionerne. Jeg synes, at det er mærkeligt, siger Bjarne Cæsar Skinnerup.

Han er bestyrelsesmedlem i Danske Lodser, og han mener, at lodserne på denne måde har været ”tvunget til at understøtte det russiske regime".

Det er skibe som olietankeren Alkinoos, som Bjarne Cæsar Skinnerup og hans kollegaer har været med til at hjælpe.

Det er Alkinoos, der på videoen i denne artikel fra tirsdag 4. april ses på vej ind mod Skagen Red. Her kastede Alkinoos anker og fik fyldt brændstof på, inden den sejlede videre.

Alkinoos sejler under liberisk flag og transporterer op til 800.000 tønder olie til en værdi på mindst 326 millioner kroner fra Rusland til Malaysia.

Egentlig har et skib som Alkinoos mulighed for at have fyldt nok brændstof på allerede i russiske havne til, at det slet ikke behøvede at tanke op igen ved Skagen Red.

Men når det sejler forbi Gedser, er der et punkt, hvor der er særlig lavt. Derfor kan det ikke have både olietankene og brændstoftankene fyldte. Hvis Alkinoos vælger ikke at fylde brændstoftankene helt op, så kan det transportere mere olie, og Rusland kan tjene flere penge.

Det fortæller Bjarne Cæsar Skinnerup:

- Det er en meget plausibel årsag til, at mange af de store olietankere gerne vil fylde mere brændstof på oppe ved Skagen Red, fortæller han.

Olien på Alkinoos kan have været underlagt sanktioner, men det tjekkede Danpilot ikke. TV 2 har forsøgt at få svar fra rederiet, som ejer Alkinoos, men de er ikke vendt tilbage.

Rusland vil omgå prisloft

Det fremgår ikke offentligt nogen steder, hvad olien er handlet til. Derfor har det ikke været muligt for TV 2 at undersøge, om Danpilot har hjulpet sanktioneret olie ind på Skagen Red.

Men man kan ikke gå ud fra, at olien er handlet til under prisloftet og dermed undtaget sanktioner, fortæller Amalie Korning Wedege, som er Danske Banks sanktionschef.



Tværtimod vil russerne forsøge at omgå prisloftet så meget som muligt for at hente penge hjem til Rusland igennem olieeksporten. Derfor er det vigtigt at spørge, om lasten er sanktioneret, mener hun:

- Det er meget svært at vide, hvor meget russisk olie der handles til over prisloftet, men jeg vil umiddelbart vurdere, at når du ikke har spurgt, og når modparten ved, at du ikke spørger, så er det risikofyldt, siger Amalie Korning Wedege.

Træt af skåltaler

TV 2 har spurgt Søfartsstyrelsen, Søværnet og Rigspolitiet, om de kontrollerer, om olien i dansk farvand er sanktionsramt.

Søfartsstyrelsen og Søværnet oplyser, at de ikke kontrollerer den slags. Rigspolitiet er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse.

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar 2022 har statsministeren ellers været tydelig om, at Danmark ville gå langt med sanktionerne for at svække Rusland.

- Vi har fra starten sagt fra den danske regerings side, at vi støtter så hårde sanktioner som overhovedet muligt, sagde Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om sanktionerne mod russisk olie.

Siden TV 2 begyndte at spørge ind til sagen, har Danpilot undersøgt, om man har brudt sanktionerne. Danpilot oplyser til TV 2, at deres juridiske rådgiver ligesom Søfartsstyrelsen nået frem til, at Danpilot gerne må lodse russisk olie ind på Skagen Red, selvom Rusland tjener så mange penge på olien, at den er i strid med EU's sanktioner.

Danpilot oplyser at de nu overvejer, hvordan de skal håndtere anmodninger om lodsning på skibe med russisk olie fremover.

Bjarne Cæsar Skinnerup forstår ikke, hvis det er i orden, at ham og hans kollegaer hjælper eksporten af russisk olie, som finansierer krigen i Ukraine:

- Det er dobbeltmoral. Hvis man virkelig mener, at det er inden for skiven, at vi supporterer russisk sanktionsbelagt olie i at komme ud i verden, så hænger tingene ikke sammen mere. Så er det skåltaler og ikke andet, siger Bjarne Cæsar Skinnerup.

Regeringen afviser ansvar

Bjarne Cæsar Skinnerup opfordrer til at de Danpilots ejere i regeringen melder sig på banen og skaber klarhed om man virkelig vil have et statsejet selskab til at hjælpe eksporten af sanktioneret russisk olie.

- Det er simpelthen regeringen, der har hældt os ad brættet. De har ikke gjort noget for at understøtte os, siger Bjarne Cæsar Skinnerup

Philip Max Cossen er enig. Han mener stadig at Danpilot har brudt sanktionerne, hvis de har lodset sanktionsramt russisk olie ind på Skagen Red, og han stiller sig uforstående for, at myndighederne ikke har reageret og lavet klare regler på området tidligere.

- På højeste instans vil det være Erhvervsministeriet, der har ansvaret, hvis sanktionerne er brudt, og hvis man går et trin længere ned, så er det Søfartsstyrelsen, siger Philip Max Cossen.

Søfartsstyrelsen har ikke svaret på kritikken af dens manglende vejledning. Styrelsen har heller ikke svaret på eksperternes vurdering af, at styrelsen har ændret fortolkning, efter at TV 2 begyndte at interessere sig for sagen.

Erhvervsministeriet er både ejere af Danpilot og øverste myndighed for Søfartsstyrelsen. Ministeriet skriver i en mail til TV 2, at det er de enkelte virksomheders ansvar at overholde sanktionerne:

- Erhvervsministeriet træffer således ikke beslutningen om, hvorvidt en virksomhed må foretage en bestemt disposition, men forventer, at de overholder de til enhver tid gældende sanktioner. Erhvervsministeriet håndterer løbende henvendelser i forbindelse med de gældende sanktioner og er i løbende dialog med Danpilot, skriver ministeriets presserådgiver i en mail.