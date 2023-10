Steen blev overfaldet på kamera – men to år efter er gerningsmand stadig ikke dømt

Da Steen Winkel tog sin telefon frem for at ringe til politiet, begyndte manden at gå derfra, mens han råbte trusler om at brænde mændenes huse ned og slå deres familier ihjel.

Senere samme dag anmeldte Steen Winkel overfaldet til Fyns Politi.

Han kunne sende politiet en videooptagelse fra havnen, da et vidne havde filmet en del af overfaldet.

Men der skete ikke noget.

Efter en måned rykkede Steen Winkel første gang politiet, og her fik han at vide, at der ikke havde været ressourcer til at gå ind i hans sag endnu. Da han rykkede måneden efter igen, var svaret det samme.

Efter et år var der stadig ikke kommet afklaring i sagen.

Længere sagsbehandlingstid

Steen Winkels sag er langt fra den eneste, der har taget lang tid.

Sagsbehandlingstiden for al personfarlig kriminalitet er blevet over 50 procent længere over otte år. I 2014 var den gennemsnitlige behandlingstid 30,8 dage, og i 2023 ligger tallet indtil videre på 47,3 dage. For økonomisk kriminalitet er sagsbehandlingstiden blevet 139 procent længere.

At politiet har for travlt er ikke noget nyt. I en TV 2 dokumentar fra 2018 fortalte flere politifolk, at de oplevede, at mangel på ressourcer og tid gjorde det svært at opklare de mest alvorlige forbrydelser.

Men hvorfor går det stadig den forkerte vej? Det forsøger TV 2 i en helt ny dokumentar at finde svar på, og i den forbindelse står en række nuværende og tidligere politifolk frem og fortæller om en politistyrke i knæ, med opgaver der langt overstiger antallet af medarbejdere.

Flere peger på, at det særligt er opgaver som grænsekontrol, store fodboldkampe og faste bevogtningsopgaver, der tager tid fra sager om tyverier, indbrud, hærværk, økonomisk kriminalitet og voldssager.