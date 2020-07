Store rejsedag: Her kan ferietrafikken give problemer

Sidste lørdag endte ferietrafikken i Danmark med trafikalt kaos. En stribe uheld resulterede blandt andet i, at en motorcyklist mistede livet, og ifølge Vejdirektoratet "har der aldrig været så meget trafik på de danske veje nogensinde".

I dag kan det i værste fald gå galt igen, når der på ny er udsigt til mange biler på de danske veje.

- Vi håber ikke, at det gentager sig i dag, siger Mette Nedergaard, der vagthavende hos Vejdirektoratet.

Allerede inden lørdag middag ser det dog ud til, at der igen er problemer. Både på Vestmotorvejen, Fynske Motorvej samt Sønderjyske Motorvej har der været uheld, der har ført til afspærring og kødannelse.

OVERBLIK: Her ventes der især tæt trafik Lørdag i uge 30 er traditionelt en af årets største rejsedage, og Vejdirektoratet forventer derfor tæt trafik og risiko for kødannelse. Især på disse strækninger forventes tæt trafik: Fynske Motorvej - henover Vestfyn og ved vejarbejdet omkring Odense

Sønderjyske Motorvej - primært i nordgående retning omkring Kolding

Nordjyske Motorvej - omkring Limfjordstunnelen i sydgående retning

Vestmotorvejen - hele strækningen fra Korsør og ind mod København

Holbækmotorvejen - omkring Roskilde samt strækningen fra Holbæk imod Sjællands Odde

Hillerødmotorvejen - primært rute 16 og dens forlængelse Se mere

- Det er typisk skiftedag i mange af landets sommerhuse, så bilister møder hinanden på kryds og tværs af landet - ikke mindst fordi rigtig mange danskere holder ferie herhjemme, siger Mette Nedergaard.

Vejdirektoratet forventer, at der vil være rigtig meget trafik primært mellem klokken 11 og 15, og derfor opfordres bilister til at køre uden for dette tidsrum - om muligt.

Desuden kommer der ifølge Mette Nedergaard "rigtig mange" bilister ind over grænsen ved Padborg. Derfor kan der dagen igennem forventes en del kø, hvis man skal ind i Danmark.

Ved grænseovergangen er der lørdag formiddag 45 minutters ventetid, oplyser den vagthavende.

Gode råd til ferieturen Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum, og sæt god tid af til din rejse.

Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen trafikinfo.dk, og hør de seneste meldinger fra P4 Trafik.

Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser – f.eks. ved vejarbejder.

Hav solbriller, mad og drikkevarer i bilen.

Tjek vejrudsigten før du tager afsted.

Kilde: Vejdirektoratet Se mere

Vejdirektoratet: Hold afstand

Sidste lørdag var trafikken plaget af en stribe uheld, hvilket blandt andet resulterede i, at en motorcyklist mistede livet.

De mange uheld gav massiv kø på en lang række motorveje landet over.

- Vi håber ikke, at det gentager sig i dag, siger Mette Nedergaard.

Derfor har den vagthavende ved Vejdirektoratet en opfordring til de bilister, der i dag bevæger sig ud på de danske veje:

- Det vigtigste er at holde afstand - og holde øje med sine medtrafikanter, lyder det simple råd fra Mette Nedergaard.

Hun opfordrer samtidig bilister til at sætte god tid af til sin rejse og orientere sig på om trafiksituationen på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk og i trafikradioen.

Flere biler i store dele af sommertrafikken

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der var markant flere biler på de mest trafikerede danske veje lørdag i sidste uge - sammenlignet med lørdag i uge 29 sidste år.

På Fynske Motorvej mellem Middelfart og Odense var der således 14 procent flere biler sammenlignet med samme lørdag sidste år.

Læs også Lastbilchauffør på Fynske Motorvej: Frygten for stenkast er blevet hverdag

Samme tendens gjorde sig gældende landet over - men undtagelse af ved landets grænseovergange.

På Sønderjyske Motorvej ved Haderslev og Sydmotorvejen mod Rødby var der et fald på mere end 20 procent, mens trafikken på Øresundsmotorvejen mod Sverige næsten var halveret.

Trafikudviklingen lørdag 18. juli 2020 sammenlignet med lørdag d. 20. juli 2019

