Sundhedsminister vil stramme reglerne for coronapasset

Forslaget ligger nu hos Epidemikommissionen, som skal vurdere det og derefter komme med en indstilling om at ændre reglerne. Derefter skal det vedtages i Folketinget.

Tilpasningen til ny viden

Den nye, kortere gyldighed giver god mening, lyder det fra Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet.

- Vi står i en ny situation med Omikron, som kræver en justering af coronapasset, siger hun.

Det er der to årsager til. Den første er, at vaccinernes beskyttende effekt mod smitte fra især Omikronvarianten aftager over tid.

Selv om to vaccinedoser stadig beskytter mod alvorlig sygdom, så falder effekten mod at smitte andre og selv at blive smittet betragteligt fire-fem måneder efter andet stik - det viser blandt andet studier fra Storbritannien og fra vaccineproducenten Pfizer.

Den anden årsag er, at flere studier viser, at et tredje boosterstik får niveauet af beskyttende antistoffer til at blive højere.