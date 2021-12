Sundhedsordførere samles fredag – her er nogle bud på restriktioner

- Udfordringen fra den her Omikron-variant er dog så stor, at vi ikke bare kan tillade os at sige: Lad os nu lige vente og se.

Derudover kan en yderligere begrænsning af barer og restauranters åbningstid også være en mulighed. På nuværende tidspunkt må der være åbent til klokken 24, men Hans Jørn Kolmos peger på, at man godt kunne rykke det frem til klokken 22.

Det er ifølge Henrik Ullum også natte- og kulturlivet samt fester, der har været med til at drive smitten opad, sagde han på pressemødet.

Opbakning fra politisk redaktør

Hans Redder forventer også, at det er kortere åbningstider for restauranter og barer og begrænsninger af forsamlinger, der kommer til at stå for skud.

Der var nemlig nogle hints at spore på pressemødet, siger han.

- Ullum talte om at kigge på, hvor meget vi er sammen lige nu. Han nævnte supersprederbegivenheder i natte- og kulturlivet, og derfor er det nærliggende at tænke, at nogle af de begrænsninger, der tages i brug, er der, siger Hans Redder.

Men en stor nedlukning som den, vi havde sidste jul, er dog ikke at finde i den politiske spåkugle. Det antydede Henrik Ullum også på pressemødet, da han gav udtryk for, at det er illusorisk at tro, at man kan bremse den her smitte.

- Det kan man ikke gøre, medmindre man lukker samfundet fuldstændig ned, og det mener han ikke, at det er proportionelt med den situation, vi står i, lyder det fra den politiske redaktør.