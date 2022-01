Svindeljagt afslører hælerlager på Nordfyn: - Jeg har ikke gjort noget ulovligt

I en lagerhal i Roskilde står et nedpakket stillads fra firmaet Stigefabrikken klar til afsendelse til en mistænkelig køber.

Inde i stilladset er der påmonteret et par små, sorte gps-sendere. Apparater, som direktøren for Stigefabrikken, Peter Christensen, håber kan afsløre nogle af bagmændene bag en ny form for svindel.

En svindel, der kort fortalt går ud på at bestille varer i andres cvr-numre og dermed slippe for at betale for dem.