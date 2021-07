Sygeplejerskestrejke udvides for tredje gang

En uge senere udtages yderligere 225 til strejke, og 25. august vil endnu 215 altså nedlægge arbejdet for at gå på barrikaderne. Dertil kommer de cirka 5000 sygeplejersker, der har strejket siden 19. juni.

- Vi bliver ved med at lægge et større og større pres på arbejdsgiverne og politikerne, for de er nødt til at komme på banen, hvis vi skal have løst den her konflikt, udtaler formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i pressemeddelelsen.

Her rammen udvidelsen ifølge DSR

Region Hovedstaden: Fertilitetsklinikkerne

Region Sjælland: Fertilitetsklinikkerne

Region Nordjylland: Fertilitetsklinikkerne

Region Syddanmark: Fertilitetsbehandling og Friklinikken

Region Midtjylland: Planlagte operationer i Herning og Holstebro samt Steno Diabetes Center på Aarhus Universitetshospital





To nej'er inden strejke

Strejken skyldes at medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd (DSR) ad to omgange har forkastet den overenskomst, de er blevet tilbudt af regionerne og kommunerne.

Mens de fleste andre faggrupper takkede ja til en lønstigning på godt fem procent over de næste tre år, vendte et snævert flertal af de sygeplejersker, der stemte, tommelfingeren ned til det tilbud.