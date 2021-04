Tinka vender tilbage til Fyn i ny julekalender

I 2022 vender Tinka tilbage som julekalender på TV 2, og igen bliver det med optagelser fra flere fynske kommuner.

Julekalenderen bliver den tredje med den populære nisse og hendes tro følgesvend, mennesket Lasse.

- Familiejulekalenderen er et af TV 2s allerfineste bidrag til public service i en tid, hvor tv- og streamingmarkedet er fyldt med udenlandske formater, for den kan samle danskerne og give dem et frikvarter i den travle juletid, siger TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang.

Nye udfordringer

Sidst vi mødte Tinka, indførte hun Samlingen, hvor repræsentanter for regionerne – og et enkelt menneske – sammen styrede og bestemte. Til gavn for både voksne nisser og dem, som i fremtiden skulle føre Nissernes Rige videre. Eller det var i hvert fald meningen…

I 'Tinka og sjælens spejl' har Tinka endnu ikke har fået den nye styreform til at fungere, sådan som hun havde forestillet sig.