Tre spøgelsesbilister på Storebælt i nat

Men vejarbejdet var, så vidt politiet ved, fjernet, da bilisterne kom tilbage, og derfor fortsatte de hele vejen over Storebæltsbroen, indtil politiet fik kontakt til dem ved Knudshoved på Fyn.

En menneskelig fejl

De tre tyskere var ”noget chokerede” over oplevelsen, siger vagtchefen, som dog roser bilisterne for at have vendt rundt, da de opdagede, at de befandt sig på et uhensigtsmæssigt sted.

Politiet siger, at de betragter det som en menneskelig fejl, og at man ikke foretager sig noget videre i sagen. Tyskerne blev derfor sendt godt videre mod Sverige.

Derfor er det også svært for politiet at afdække, præcis hvad der gik galt, siger vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.