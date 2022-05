Truende tørke kan gøre dine madvarer dyrere: - Det kan blive rigtig, rigtig vildt

Hvis der ikke snart falder noget mere regn, kan du risikere at skulle betale mere for dine varer, når du er i supermarkedet eller på restaurant.

Sådan lyder advarslen fra flere eksperter, som TV 2 og dagbladet Børsen har talt med.

- Vi har lige nu en krig i Ukraine, som har medført forstyrrelser i råvaremarkederne, men hvis vi får en tørke oveni, kan det få alvorlige betydninger i opadgående retning. Det kan blive rigtig, rigtig vildt, siger Anders Mortensen, der er råvareanalytiker ved Agrocura, til Børsen.

Krig, gødning og diesel

Fødevarepriserne er allerede steget betydeligt. Blandt andet kunne TV 2 Fyn fortælle for bare tre uger siden, at der skulle et rigtig godt slagtilbud til, hvis du skulle finde en liter mælk til under ti kroner.

Da Danmarks Statistik tirsdag offentliggjorde inflationen for april, kunne man læse, at priserne i samfundet generelt var steget med 6,7 procent det seneste år. Men kigger man isoleret på fødevarerne, er prisen i samme periode vokset med 7,7 procent.

Det vil kort fortalt sige, at hvis du i april 2021 gav 100 kroner for en række fødevarer, skulle du i april 2022 give 107,70 kroner for de samme varer.