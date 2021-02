Yngste elever kan vende tilbage i skole

0. til 4. klasse skal tilbage på skolebænken fra 8. februar. Det har regeringen netop meddelt Folketingets partier, erfarer TV 2.

Klokken 18 vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Henrik Ullum fra Statens Serum Institut fortælle offentligheden mere om nyheden.

Beslutningen er taget på baggrund af nye beregninger fra Statens Serum Institut, der har set nærmere på de sundhedsmæssige konsekvenser ved at lade de mindste elever komme tilbage igen.

TV 2 erfarer Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet. Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Det sker i en tid, hvor smittetallene er forholdsvis lave, men hvor andelen af smittede med den britiske coronamutation, der er mere smitsom, vokser.

De små klasser har været hjemsendt siden 21. december.

Pres fra flere sider

Nyheden kommer efter, at både eksperter, skoleledere og flere partier på Christiansborg har presset på for en genåbning for de mindste klasser i skolen.

Argumentet har været, at det med de forholdsvis lave smittetal, vi ser i øjeblikket, må være muligt at få de små tilbage i skolen. Det vil gøre livet langt lettere for forældre, der i dag har svært ved at arbejde hjemmefra, fordi de skal passe børn.

Overblik * 11. marts sendes elever og studerende på alle uddannelsestilbud hjem. Fem dage senere blev skoler lukket. * 15. april - efter påskeferien - kan børnene til og med 5. klasse vende tilbage til skolerne, men med ekstra fokus på god hygiejne, større afstand og mindre grupper. * 18. maj får de ældste skoleelever lov til også at få fysisk undervisning. Hygiejne, afstand og mindre grupper er stadig i fokus. * Fra august behøver skolerne ikke længere at undervise eleverne efter bestemmelserne om nødundervisning. Det betyder, at klasserne atter kan fyldes, fordi der ikke behøver være stor afstand mellem de enkelte elever. * 21. september melder Sundhedsstyrelsen ud, at skoler bør aflyse alle sociale arrangementer såsom klassefester, fælles morgenmad og studieture på grund af stigende smitte blandt børn og unge. * 9. december bliver skoleelever fra 5. klasse og opefter i 38 kommuner med høje smittetal sendt hjem. * 16. december bliver hjemsendelsen af de ældste elever udvidet til hele landet. Elever fra 5. klasse og op skal undervises digitalt. * 21. december skal elever til og med 4. klasse sendes hjem fra skole og pasning. Reelt er mange elever dog allerede gået på juleferie på det tidspunkt. * 1. februar indkalder Sundhedsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet til pressemøde om genåbning af skolernes mindste klasser. Ifølge TV2 News er ordførerne i Folketingets covid-19 følgegruppe informeret om, at elever i 0. til 4. klasse vil vende tilbage i skole fra den 8. februar. De ældre klasser skal stadig undervises digitalt. * Derudover har mange skoler i løbet af 2020 hjemsendt nogle eller alle elever i en periode, efter at der er blevet konstateret smitte på skolen. * På grund af virusmutation hos mink blev syv nordjyske kommuner lukket ned i en periode i efteråret. Det betød også, at alle elever fra 5. til og med 8. klasse blev sendt hjem. Kilde: Ritzau

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde i sidste uge, at målet er at få 0. til 4. klasse tilbage på skolebænken, inden de øvrige restriktioner står til at udløbe 28. februar.

- Eksperterne har anbefalet, at vi starter med at få de mindste skoleelever tilbage i skole – det er vigtigt for økonomien, så der er flere voksne, der kan arbejde. Det er også vigtigt for børnenes og forældrenes trivsel, lød det fra Mette Frederiksen i torsdags.

Hun tilføjede, at Statens Serum Institut dog først skulle regne på de sundhedsmæssige konsekvenser. Det er nu sket, og det er baggrunden for, at regeringen mandag har meddelt Folketingets partier om beslutningen om at genåbne for de mindste klasser.