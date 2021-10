TV 2 erfarer: Regeringen vil oprette nærhospital i Nyborg

Med udspillet vil regeringen blandt andet oprette en såkaldt nærhospitalspulje på op til fire milliarder kroner til bygninger, materiel og it-investeringer. Det erfarer TV 2.

Det skal ifølge TV 2s oplysninger give op til 20 nærhospitaler med sygehusfunktioner, kommunale tilbud og eksempelvis almen praksis.

Formålet er at gøre sundhedsvæsenet mere decentralt ved at flytte visse opgaver fra de store hospitaler ud til nogle mindre enheder, som er tættere på borgerne, fortæller TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren.

Det skal både gøre det lettere for borgerne at komme til de mere simple undersøgelser, men også tage noget af presset fra de store, meget specialiserede hospitaler.

- Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen havde et slogan om, at det, der ikke er svært, det skal være nært. Det er det samme princip, man køber ind på her ved at lave nogle mindre enheder ude lokalt, siger Jesper Vestergren.

Hvor skal hospitalerne ligge?

Opgaverne for de nye nærhospitaler kunne eksempelvis blive at tage røntgenbilleder eller blodprøver. Det kunne for eksempel også være kontrol af patienter med kroniske lidelser som KOL eller diabetes. Men præcis hvilke opgaver nærhospitalerne får, står ikke klart endnu.

- Det er ting, som er ret simple, men som alligevel er niveauet over, hvad man kan forvente i en lægepraksis, siger Jesper Vestergren.

Kommunerne skal ifølge TV 2s oplysninger selv søge om midler fra puljen, men regeringen vil onsdag sætte navn på 13 områder, hvor den forestiller sig, at det ville give mening at oprette et nærhospital.

Det er blandt andet Tarm i Vestjylland, Nyborg på Fyn samt Frederikssund og Helsingør på Sjælland.

Socialdemokraten Annette Lind, der er medlem af Folketingets sundhedsudvalg, siger til TV MIDTVEST, at Danmark med udspillet "kommer nærmere et land i balance".

- Den borgerlige regering ville have supersygehusene, og det giver også god mening at have de specialiserede opgaver samlet der. Men nu kan vi se, at der er andre opgaver, som løses bedre lokalt, og derfor er det tid til at få de her nærhospitaler, siger hun.

Regeringen præsenterer sit udspil onsdag i Frederikssund.

Ungdomsuddannelser i flere byer

Udspillet indeholder også planer om at tilbyde ungdomsuddannelser i flere byer.

Regeringen vil lave op til 18 udbud, som skal give byer med over 10.000 indbyggere uden for landets fire største byer mulighed for at udbyde mindst én ungdomsuddannelse.

Ifølge udspillet er der i dag 15 byer med over 10.000 indbyggere, som ligger uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg, der slet ikke kan tilbyde en ungdomsuddannelse.

Yderligere 14 byer med over 10.000 indbyggere tilbyder ikke alle typer ungdomsuddannelser. Det vil sige almengymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

- Regeringens hensigt er, at man får skabt muligheden for at få ungdomsuddannelser i byer, der gerne har villet det i årtier. På den baggrund er der ikke noget hastværk. Der er ikke noget behov for, at vi kan slå dørene op allerede efter sommerferien næste år, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ritzau.

Regeringen vil sætte i alt 180 millioner kroner af fra 2024 til og med 2028. Finansieringen kommer primært fra reserven til land, by og sundhed fra regeringens udspil til finansloven for næste år.

De pågældende byer skal ansøge om at få lov til at tilbyde ungdomsuddannelser. De byer, der får del i udbuddet, vil blive tilbudt et flerårigt tilskud til at etablere de nye uddannelser.