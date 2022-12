TV 2 Vejret varsler vindstød af stormstyrke på stor hjemrejsedag

Mandag er det 2. juledag, og for mange betyder det, at turen atter går hjemad efter endt julehygge, mad og gaver.

Ifølge Vejdirektoratet bliver 2. juledag den helt store hjemrejsedag, hvor tusindvis af danskere skal rejse på tværs af landet.

Vejret kan dog få en ganske afgørende rolle i forbindelse med den store rejsedag. En koldfront skal nemlig passere landet, hvilket giver risiko for kraftige vindstød.



TV 2 Vejret har i den forbindelse udsendt varsel for vindstød af stormstyrke.

Varslet er gældende i perioden mandag klokken 17.00 til 20.00 for det sydlige Kattegat, Storebælt, Sjælland og Sydhavsøerne. På Bornholm er der udsendt et tilsvarende varsel i perioden mandag klokken 20.00 til 23.00.

De kraftige vindstød kan påvirke trafikken både til lands og til vands. Særligt på Storebæltsbroen kan der blive pålagt restriktioner, der kan lukke broen for visse trafikanter.

Men løse udendørs genstande såsom havemøbler, julepynt eller trampoliner er også i fare for at blive taget eller væltet af de voldsomme vindstød.

Sådan rammer blæsten

De kraftige vindstød kommer i forbindelse med en koldfront, der passerer landet i løbet af 2. juledag med intens nedbør og tiltagende vind.



Klokken 17 forventes koldfronten at ligge ned igennem Kattegat og hen over Sjælland. På dette tidspunkt er det særligt den vestlige og sydvestlige del af Kattegat samt Storebælt, Nordøstfyn og Nordvestsjælland, der har risiko for stormstød.

I skrivende stund skal man undgå at køre over Storebæltsbroen mellem klokken 17 og 19, hvis man vil slippe for de stærkeste vindstød. Dette tidspunkt kan dog stadig nå at rykke sig.

I løbet af aftenen bevæger koldfronten sig på tværs af Sjælland med vindstød af stormende kuling – lokalt måske op til storm.

Ud på aftenen ligger det kraftige vindfelt i Østersøen og når efterhånden Bornholm, hvor der er risiko for vindstød af stormstyrke frem til klokken 23.

Den stærke vind kan måske påvirke færgetrafikken til og fra klippeøen.