TV 2 Vejret varsler: Voldsomt vejr på vej

Skybrud er defineret som mindst 15 millimeter nedbør på en halv time og kan risikere at give lokale oversvømmelser.

- Er man på festival, så er det en god idé at holde øje med radaren og sørge for at komme i dækning i god tid, lyder det fra Andreas Nyholm.

Sådan rammer det

Lørdagens uvejr skyldes et hidsigt lavtryk, der skal passere lige nordvest om landet.

I første omgang sender lavtrykket sin varmfront ind over Danmark, hvilket vil give regn allerede fra morgenstunden over det sydlige Jylland og Fyn.

Dette regnvejr bevæger sig op over landet og kan særligt i Jylland resultere i enkelte tordenbyger sidst på formiddagen.