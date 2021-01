Udbredt sne over store dele af landet onsdag nat

Der er onsdag aften vintervejr flere steder, efter at et snevejr har ramt den nordlige del af landet. Snevejret breder sig mod syd og giver i løbet af aftenen og natten risiko for sneglatte veje i store dele af landet.

Mens nedbøren i løbet af onsdagen de fleste steder faldt som regn og slud, gik nedbøren i eftermiddagstimerne over i sne i Vendsyssel.

I takt med at koldere luft fra nord har bredt sig mod syd, er nedbøren onsdag aften gået over i sne i stort set hele den nordlige halvdel af Jylland, hvor temperaturen er faldet til under frysepunktet.

Sne til Fyn

Først på aftenen sner det syd for Aarhus, og snevejret breder sig i aften og i nat videre mod sydøst.

I takt med at den koldere luft når længere mod syd, vil nedbøren også gå over i sne hen over den sydlige halvdel af Jylland, Fyn og store dele af Sjælland.

I det østlige Jylland og på dele af Fyn og Sjælland kan der falde nogle centimeter sne i løbet af aftenen og natten.

Ifølge Vejdirektoratet er der onsdag aften flere steder i det nordlige Jylland værksat snerydning, og der meldes om sneglatte veje.

Resten af aftenen og natten er der risiko for sneglatte veje i større dele af landet, og torsdag morgen vil man mange steder stå op til et snedække, der kan blive liggende i flere dage.

Frem til starten af næste uge ventes koldt vejr med temperaturer nær frysepunktet om dagen og relativ hård nattefrost med temperaturer ned i nærheden af -10 grader.