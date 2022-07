Ugens sidste sommerdag - her bliver temperaturene højest

På bagsiden af koldfronten bliver det solrigt, så har man god læ i haven, vil vejret stadig være fint.



Som eftermiddag bliver til aften, flytter koldfronten videre mod øst.



De næste dage bliver det markant køligere, og flere steder bliver det under 20 grader i flere dage.



De køligere dage kan til gengæld ende med at være godt nyt for de fynske kyster, der i år lider meget af slimede og gulbrune alger, der kvæler eksempelvis ålegræs og vandplanter og i værste fald udrydder levestederne for fisk og smådyr.