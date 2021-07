Unge udgør halvdelen af de coronaindlagte - skal vi være bekymrede?

Samme billede tegner Anne Øvrehus, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital (OUH).

- Det er en meget speciel og afgrænset gruppe, siger hun om covid-19-patienterne på afdelingen.

Derfor mener hun ikke, at den forandrede aldersfordeling giver grund til at tro, at pandemien har skiftet karakter.

- Det er ikke sådan, at vi har set et skift til, at raske, unge mennesker bliver alvorligt syge med covid-19, siger hun.