Usædvanligt mange drikker håndsprit

I takt med coronavirussens indtog i Danmark er håndsprit blevet en fast bestanddel af manges hverdag.

Det mærker man blandt andet hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, der tager imod henvendelser fra borgere fra hele landet, der er blevet forgiftet på den ene eller anden måde.

Fra starten af marts, hvor coronavirussen for alvor blev en del af danskernes hverdag, til slutningen af juni, har Giftlinjen modtaget knap 70 henvendelser alene i Region Syddanmark om personer, der enten har indtaget håndsprit eller fået det i øjnene.

På landsplan er der tale om knap 400 henvendelser.

Allerede midt i marts steg antallet af henvendelser om håndsprit til det dobbelte. Der er virkelig mange af dem Niels Ebbehøj, overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg

Usædvanligt højt tal

160 af henvendelserne drejer sig om indtagelse af håndsprit, mens de fleste af de resterende henvendelser drejer sig om folk, der har fået det i øjnene.

Og det er et usædvanligt højt antal, siger Niels Ebbehøj, der er overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

- Allerede midt i marts steg antallet af henvendelser om håndsprit til det dobbelte. Der er virkelig mange af dem, siger han.

Ifølge Niels Ebbehøj er det et udtryk for den tilgængelighed, der er til håndsprit, som er en konsekvens af coronapandemien.

Ikke nyt, at folk indtager håndsprit

Det er ikke nyt, at Giftlinjen modtager henvendelser fra folk, der har smagt på håndsprit. Det er dog sædvanligvis voksne mennesker, der indtager det for at blive berusede. Der er nemlig mellem 70 og 80 procent alkohol i det meste håndsprit.

Niels Ebbehøj påpeger, at håndsprit ikke smager særlig godt, hvorfor de fleste børn, der prøvesmager det, stopper efter første slurk.

- De bliver småberusede, hvis de får nok. Men vi har ikke nogen eksempler på børn, der er blevet så syge af det, at de skulle indlægges, siger han.

Får man håndsprit eller desinficerende middel i øjnene svier det, men det går over igen, siger Niels Ebbehøj, som understreger, at der heller ikke har været alvorlige øjenskader på grund af håndsprit.

Fordeler sig over hele landet

Af de henvendelser Giftlinjen har fået om håndsprit, drejer 54 procent af dem om børn i alderen 0-4 år.

Niels Ebbehøj opfordrer forældre til at fortælle deres børn, hvad håndsprit er og forklare dem, at det ikke skal indtages, eller gemme det væk, så børn ikke har adgang til det.

Henvendelserne fordeler sig over hele landet, de fleste – 43 procent – er fra Region Hovedstaden, mens både Region Syddanmark og Region Midtjylland tegner sig for 17 procent af henvendelserne. Region Sjælland står for 15 procent af henvendelserne og i Region Nordjylland er tallet 8 procent.

Tilbagekaldte håndsprit: Lignede spiritus

I sidste uge pålagde Miljøstyrelsen flere spiritusproducenter, der havde produceret håndsprit for at møde den store efterspørgsel, coronavirussen medførte, at trække deres produkter tilbage. Begrundelsen var, at produkterne lignede gin og snaps for meget.

Virksomhederne, der har produceret håndspritten på de sprutlignende flasker, skal nu rejse rundt i landet for at sætte pumper på flaskerne og påklistre etikker med teksten: "Advarsel: Kan ikke drikkes."

Miljøstyrelsen afviser at have handlet forkert i sagen og begrunder det med, at det altid er virksomhedens ansvar at overholde de regler, der skal produceres under.