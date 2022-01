Utraditionel metode: Snart kan du søge job i Netto over sms

Derfor håber dagligvarekæden, at sms-ansøgningerne kan fylde nogle af hullerne med folk, der ”akut eller midlertidigt” mangler et arbejde.

Samtidig skal tiltaget være med til at gardere Netto-butikkerne mod mange sygemeldinger.

- Der er selvfølgelig nogle åbne stillinger. Men der er også nogle steder, hvor smitten meget lokalt er højere end andre steder, siger HR-chefen.

Over 150.000 jobs er ikke blevet besat

Siden coronakrisens start er yderligere 94.000 kommet ind på det danske arbejdsmarked. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Dansk Industri kalder administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen det tal for ”ganske ekstraordinært”.

- Den positive side af historien er, at mange er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det er godt. Problemet er bare, at godt 158.000 job ikke er blevet besat, siger han.

Tallet kommer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og dækker det seneste halve år. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et højere antal forgæves rekrutteringer.

I en rundspørge blandt Dansk Erhvervs medlemmer svarer knap halvdelen, at de helt har opgivet at besætte stillinger.

Og ifølge Lars Sandahl Sørensen står danske virksomheder over for en enorm udfordring med at finde flere hænder i fremtiden.

Danske varer og tjenester er nemlig i høj kurs. Lars Sandahl Sørensen forventer, at blandt andet den grønne omstilling kun vil skabe endnu flere arbejdspladser i fremtiden.

Blandt andet Dansk Industri har flere gange opfordret til at få flere unge i arbejde og forsøge at holde længere på de ældste.

- Dette er nogle af de greb, der er. Men derudover er det helt urealistisk at tro, at vi kan klare os uden udenlandsk arbejdskraft, som vi igennem mange år har været afhængige af, siger han.