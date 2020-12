Vaccinen er godt på vej, men det er for tidligt at ånde lettet op, siger Brostrøm

Da Søren Brostrøm i foråret stod som direktør for Sundhedsstyrelsen midt i den første bølge af coronaepidemien, havde han ikke regnet med, at vi allerede mellem jul og nytår kunne begynde at vaccinere mod coronavirus.

Men selvom det er ”helt fantastisk”, betyder det ikke, at vi kan ånde lettet op og droppe alle de restriktioner, vi efterhånden har lært at leve med.

- Selvfølgelig er det glædeligt, at vaccinen kommer, men vi er stadigvæk nødt til at holde fast i de ting, vi ved, beskytter mod smitte, siger han.

Det er endnu for tidligt for direktøren at sige, hvor lang tid der går, før vi kan begynde at hæve restriktioner. Men også i det nye år skal vi holde afstand, vise hensyn, bruge mundbind og håndsprit.

- Det skal vi holde fast i, og det skal vi desværre også holde fast i et godt stykke tid, mens vi begynder at rulle vaccinerne ud, siger Søren Brostrøm.

Kurven kan knække i februar

Det er planen, at den første vaccineleverance køres med lastbil til Danmark i næste uge, sådan at Danmark og de andre EU-lande kan begynde at vaccinere fra 27. december.

Det meddelte EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, torsdag.

Danmark vil dog begynde at vaccinere tidligere, hvis det er muligt, siger statsminister Mette Frederiksen til TV 2.

Først skal Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, godkende vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Det ventes at ske på mandag 21. december.

Ligeså snart Danmark får den første leverance, vil myndighederne sørge for at distribuere dem og så gå i gang med at vaccinere, siger Søren Brostrøm.

- Vi er klar. Og vi er også klar til, at vi får mange vacciner og kan rulle dem ud.

I første omgang er det beboere på plejecentre, udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren og folk i øget risiko, der bliver tilbudt vaccinen.

Meget lovende vaccine

Ifølge Søren Brostrøm ser den første vaccine, som bliver godkendt, ”meget lovende ud”. Der er meget overbevisende dokumentation for dens effekt, og effekten ser ud til at ”indtræde ret hurtigt”.

- Hvis vi kommer ud og vaccinere risikogrupperne allerede i løbet af januar, så kan det være, at vi måske allerede i februar kan se, at kurverne for sygdom og død begynder at knække, siger han.

Lige nu er der udbredt smitte i det danske samfund, og torsdag blev der registreret 4034 nye tilfælde af coronavirus i Danmark. Det er det højeste smitteantal på ét døgn.

Men onsdag blev der også indført nye restriktioner, ligesom der er blevet den seneste uge. Det forventer Søren Brostrøm, at vi vil se en effekt af på smittetallene inden for en uge eller to.

De nyeste restriktioner betyder, at alle landets storcentre er lukkede frem til 3. januar.

Fra mandag lukker også de liberale erhverv som for eksempel frisører og fysioterapeuter. Desuden lukker skoler og fritidstilbud.

Fra 25. december lukker alle butikker med undtagelse af apoteker og dagligvarebutikker.