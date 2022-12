Venstre indkalder til møde i hovedbestyrelse efter løftebrud

Søndag aften gik Jakob Ellemann-Jensen (V) ud til pressen og gav dødsstødet til et af Venstres helt store krav under valgkampen.

Nemlig kravet om en advokatundersøgelse af statsminister Mette Frederiksens (S) rolle i minksagen.

Ifølge flere af partiets hovedbestyrelsesmedlemmer anede partitoppen intet om formandens beslutning, før de hørte ham sige ordene højt i fjernsynet.

Først mandag aften – et døgn senere – lader det til, at de vil få en forklaring. Venstre har indkaldt hovedbestyrelsen, partiets borgmestre og gruppeformænd til digitalt møde klokken 20. Det viser en mødeindkaldelse, som TV 2 er i besiddelse af.

Her står der, at partiformanden vil give "en status på det sidste døgns begivenheder samt de igangværende forhandlinger".

- Det river og flår i i partiet

Der er massiv kritik fra Venstres egne rækker over formandens kovending og indrømmede løftebrud, og også politiske analytikere forudser, at det kan blive en dyr udmelding for Ellemann.

- Som jeg ser det, sælger partiet ud af værdier og principper til fordel for ministerbiler i en regering med Socialdemokratiet, lyder det blandt andet fra Venstremedlem Birgitte Søe til TV 2.

Hun mener, at man kraftigt skal overveje, om man virkelig skal være med i sådan en regering, hvis dét er prisen.

Jakob Ellemann-Jensens kovending er "en af de helt helt store kameler at sluge", lyder det fra Anders G. Christensen, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse og regionsrådet i Region Midtjylland.

Er du skuffet over din formand?

- Jeg er ikke enig med min formand. Jeg bakker stadig op om min formand, men det ændrer da ikke på, at det er da noget, der river og flår i vores parti. Det optager rigtig mange Venstre-folk og også mange af dem, der har stemt på Venstre, siger han.

Også ekstraordinært møde for en uge siden

For en uge siden brød Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tavsheden og fortalte i et længere interview med TV 2, at Venstre og Socialdemokratiet lige nu har "gang i noget, der er rigtigt".

Efterfølgende fandt partiets hovedbestyrelse det nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært møde tirsdag aften.

Ifølge flere medlemmer af hovedbestyrelsen, som TV 2 har talt med, gik mødet langt over tid, fordi der var så stort behov for at drøfte formandens udmelding og regeringsforhandlingerne.

Blandt andet var flere end 30 af de omkring 150 deltagende medlemmer utilfredse med, at spørgsmålet om en advokatvurdering af minksagen overhovedet er en del af regeringsforhandlingerne.

Der var flertal for advokatvurderingen efter valget, men søndag smuldrede det altså endegyldigt, da først Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, og siden Venstres Jakob Ellemann-Jensen kom ud fra forhandlingerne på Marienborg og meddelte, at de trækker deres opbakning.

Argumentet lød fra begge, at en regering ikke kan fødes med en vurdering af statsministeren som første handling.

- Et af spørgsmålene, som vi har brugt meget tid på, er advokatvurderingen. Vi har ikke set helt ens på tingene. Meldingen er, at man ikke kan starte en regering med en advokatvurdering, lød det fra Ellemann-Jensen.

TV 2 har været i kontakt med en række af Venstres folketingsmedlemmer. Ingen af dem ønsker for nuværende at kommentere partiets kovending.

Den tidligere minkavler fra Munkebo Kristian Juul Nielsen er rasende over, at Venstre ikke længere vil kræve en uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksen (S) i forbindelse med minksagen.