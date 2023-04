Verdens bedste Rosa er fra Fyn

Hård influenza

Om det daglige glas rødvin er hemmeligheden bag et langt og godt liv, vil Rosa Pedersen ikke gøre sig klog på. Hun er bare glad for, at hun stadig er åndsfrisk og forhåbentlig kan fortsætte med sin elskede atletik, når sæsonen starter til maj.

For første gang mærker hun nemlig “så småt alderen banke på”, som hun selv udtrykker det. Hun har svært ved at komme ovenpå efter en hård influenza tidligere på året. Og det passer ikke den aktive kvinde.



- Det er irriterende ikke rigtigt at kunne komme i gang. Jeg har aldrig følt mig så træt før, men jeg håber snart at komme ovenpå igen, for den atletik er ikke sådan lige at lægge på hylden.

Målet for sæsonen er at fortsætte med at slå rekorder i længdespring og spydkast. Det sidste kan dog blive en udfordring, da 50 år med håndbold, 75 år med spydkast og alle de andre aktiviteter gennem livet har sat sig som slidgigt i højre skulder. Men lidt slidgigt kan ikke stoppe den mangedobbelte verdensrekordholder.

- Når man bare varmer lidt op, kan man jo godt lige klare et par kast, siger hun og griner.

