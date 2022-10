Vi betaler mere for energi end nabolande

Stigende gaspriser er et udbredt problem for de omkring 400.000 husstande i Danmark, der stadig ikke har nået at skifte varmekilde.

Ikke nok med at de skal betale høje acontoregninger og risikerer at betale for dyr gas, de ikke har brugt – nu viser det sig, at de også betaler mere end vores nabolande.

En ny undersøgelse lavet af Konkurrencestyrelsen fastslår, at danskernes gaspriser siden januar i år i gennemsnit er steget 65 procent mere end tyskernes, svenskernes og hollændernes.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået hos Konkurrencestyrelsen.

De høje gaspriser betyder ligeledes, at priserne på el i Danmark er steget markant, fremgår det af rapporten, og derfor ligger elprisen også en smule højere herhjemme end hos naboerne.

Derudover er en række hverdagsprodukter såsom smør og andre spiselige olier end olivenolie væsentligt dyrere i Danmark.

Konkurrencestyrelsen oplyser, at den på grund af det igangværende folketingsvalg ikke kan kommentere rapporten, da den er bestilt af erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Dramatisk prisudvikling

Erhvervsministeriet igangsatte for nylig en undersøgelse af prisstigninger på netop gas, og der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med en række interesseorganisationer, som ministeren forhører sig hos.

I den arbejdsgruppe, som har fået præsenteret Konkurrecenstyrelsens rapport af Kollerup, er Forbrugerrådet Tænks direktør, Mads Reinholdt.

Han siger til TV 2, at det er vigtigt at få undersøgt, om der er tale om brud på konkurrenceloven.

- Det er helt oplagt, at der er opmærksomhed på det her, for det er en meget dramatisk situation for mange forbrugere. Vi skal sikre os, at forbrugernes gasregninger er rimelige, siger han og fortsætter:

- Hvis nogen skummer fløden på krisen, så skal det frem i lyset.

Forbrugerrådet Tænk har ikke selv muligheden for at gennemskue, hvad der præcis har skabt den store prisstigning, som Reinholdt kalder ”bemærkelsesværdig”.

Det kan staten dog. Den er både i stand til at gøre krav på oplysninger fra virksomheder og i sidste ende også sanktionere, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt, forklarer han.

Men under valgkampen vil der formentlig ikke blive gjort yderligere for at regulere priserne, der fortsat plager mange danske husstande.

- Når valget er slut, så er det vigtigt, at politikerne trækker i arbejdstøjet og sørger for, at vi ikke har nogen forbrugere, som ikke kan betale for varmen til vinter. Det er meget kritisk med priserne for både energi og mad, fastslår Mads Reinholdt.

Forbrugerne ændrer vaner

Den nuværende krise rammer de danske forbrugere, og det ses allerede nu i vores vaner. Vi sparer på varmen, strømmen, gassen og dagligvarerne for at holde regningerne nede på grund af prisstigninger.

Af selvsamme årsag er det vigtigt, at konkurrencemyndighederne holder skarpt opsyn med de mulige brud på reglerne, mener Mads Reinholdt. Selvom der ikke ifølge ham er nogen begrundet mistanke for snyd med priserne lige nu, er situationen nemlig alvorlig.

- Det er rigtigt svært for os at afgøre, om der er tale om regelbrud, så det er godt, at nogle kigger på det. Man skal sikre sig, at forbrugerne har mulighed for at betale deres regninger, siger han.

Klima- og Energiministeriet oplyser til TV 2, at Energistyrelsen er den rette til at svare på spørgsmål om prisstigningerne. Men Energistyrelsen kan ikke kommentere på rapporten, der er lavet af Konkurrencestyrelsen, lyder det.

Konkurrencestyrelsen kan som bekendt heller ikke kommentere rapporten; derfor er det heller ikke muligt for TV 2 at kortlægge den præcise prisforskel landene imellem.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger i et skriftligt svar, at han bakker fuldt op om den undersøgelse, som Konkurrencestyrelsen er ved at lave om prissætningen af gas.

- Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer frem til, at priserne usagligt er stukket af, så skal der reageres på det. Det siger sig selv, lyder det fra ministeren.