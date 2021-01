- Vi må leve med restriktioner hele vinteren, siger Mette Frederiksen

De nuværende restriktioner kan blive forlænget, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) under dagens partilederdebat på Christiansborg.

I sidste uge blev restriktionerne forlænget til og med 7. februar.

- Men situationen er så alvorlig, at vi meget vel kan se ind i, at der bliver behov for at forlænge en del af de restriktioner, vi kender, sagde Mette Frederiksen.

Ifølge statsministeren risikerer vi en eksponentiel stigning i smitten, hvis ikke vi sætter ind over for den muterede coronavirus.

- Vi er lige nu i et kapløb med tiden mod den nye mutation, der uanset hvad vi gør, vil blive den dominerende, sagde statsministeren.

Restriktioner hele vinteren

De nuværende restriktioner blev i første omgang sat til at udløbe 17. januar, men blev efterfølgende forlænget til 7. februar.

Restriktionerne indebærer blandt andet, at elever i folkeskolen og studerende fortsat skal modtage fjernundervisning.

Indkøbscentre og liberale serviceerhverv skal holde lukket, sammen med restauranter, barer, caféer og lignende, der dog gerne må sælge takeaway-mad.

Tidligere har statsministeren varslet, at mange af disse erhverv skal regne med at være underlagt corona-restriktionerne i længere tid.

- Min bedste vurdering i dag er, at når det handler om oplevelsesøkonomi under et - hoteller, restauranter, store dele af kulturlivet - så må man imødese, at resten af vinteren kommer der til at være restriktioner i et eller andet omfang, sagde hun til TV 2.