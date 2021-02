Vi skal vænne os til hyppige coronatests, siger Frederiksen - men giver det egentlig mening?

Kampen mod coronavirus kommer til at fortsætte længe endnu.

Derfor skal vi som samfund finde ud af, hvordan vi kan kæmpe kampen uden at skulle lukke landet ned fremover.

Hvis 70-80 procent af befolkningen er vaccineret, hvorfor så have teststationer alle steder? Jan Pravsgaard, professor, Københavns Universitet

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Berlingske.

Hun lægger op til, at danskerne skal testes flere gange om ugen, til en mere langsigtet kontrol med grænserne og til en danskstøttet produktion af vacciner. Gør vi det, er fremtiden "håbefuld", mener Mette Frederiksen.

TV 2 har spurgt Jan Pravsgaard, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, om perspektiverne i statsministerens forslag.

- Vi skal se på corona som vi ser på influenza

Statsministeren siger blandt andet, at danskerne skal vænne sig til at blive testet flere gange om ugen, og at kun fantasien sætter grænser for, hvor teststationerne skal etableres.

Selv nævner Frederiksen det lokale folkebibliotek og supermarkedet som eksempler på potentielle test-steder i fremtiden.

Jan Pravsgaard forholder sig skeptisk til tanken om, at etablere teststationer i et markant større omfang.

Vi skal lære at leve med coronavirus, som vi lever med andre sygdomme, lyder det:

- På et tidspunkt, når tilstrækkelig mange af os er vaccinerede, vil vi skulle lære at leve med corona på lige fod med influenza. Det er fortsat uklart, hvor immune vi bliver, men hvis 70-80 procent af befolkningen er vaccineret, hvorfor så have teststationer alle steder? Vi har heller ikke influenza-teststationer alle steder, selvom en prøve kan tages med spyt, siger Pravsgaard.

En dansk-produceret Pfizer-vaccine

I Berlingskes interview lufter statsministeren ønsket om en danskstøttet produktion af vacciner.

Jan Pravsgaard ser gerne, at der igen produceres vacciner på dansk jord, efter at den blev solgt fra i 2016 til et saudiarabisk firma.

Han påpeger, at udfordringen for vaccinestrategien lige nu er, at produktionskapaciteten er for lille - her havde en lokal produktionsenhed i Danmark gavnet.

Og ifølge Pravsgaard er det ikke urealistisk, at de eftertragtede vacciner kunne fremstilles her.

- Købte vi for eksempel Pfizer/BioNTechs opskrift, kunne vi godt producere den her lokalt frem for at vente på en leverance fra Belgien, så det ville sikre en produktionskapacitet og en større leveringssikkerhed.

Fokus på EU's ydre grænse

Frederiksen lægger i sit interview op til, at der skal være kontrol ved grænserne i et "længere perspektiv".

Det skal sikre, at nye mutationer ikke kommer til landet.

Ønsket er logisk og formuleret så tilpas vagt, at det kan være svært at forholde sig til, siger Jan Pravsgaard, der alligevel prøver.

Han mener, at man bør nuancere synet på grænsekontrol afhængig af om rejsende kommer fra et EU-medlemsland eller ej.

- Hvis EU som forventet får vaccineret 60-70 procent af deres borgere, behøver vi vel ikke at teste rejsende fra Tyskland til Danmark. Så vil det være folk, der krydser EU's ydre grænser, vi bør fokusere på, siger Jan Pravsgaard og tilføjer samtidig at overvågning af varianter inden for Danmarks grænser bliver vigtigt.