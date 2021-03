Vi vil også bruge mundbind i et vist omfang efter epidemien, siger Brostrøm

Mundbindet er med os i tasken som fast ledsager, hver gang vi handler ind eller tager til og fra arbejde med offentlig transport.

Det er på få måneder blevet en indgroet del af vores hverdag, måske i sådan en grad, at vi har svært ved at forestille os, hvordan livet vil være uden.

Og vi skal berede os på, at ansigtsmasken er kommet for at blive - i hvert fald i en eller anden grad.

Sådan lyder det søndag aften fra Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Nu har vi vænnet os til at bruge mundbind, og på længere sigt kunne jeg godt forestille mig, at vi fortsætter med at bruge dem i et vist omfang.

- I Asien har man brugt mundbind i mange år for at skærme for forkølelse eller beskytte sårbare borgere, så det ville vi også kunne i Danmark i nogle situationer, siger han til TV 2.

Det er ikke kun mundbindet, som Sundhedsstyrelsens direktør tror er blevet en fast del af danskernes hverdag. Med coronavirussens indtog har danskerne nemlig fået en række gode vaner ind på rygraden, som Brostrøm håber bliver hængende.

- Jeg håber, at vi fortsætter med at hoste i albuen og udvise god håndhygiejne, lyder det fra Søren Brostrøm.

Lempelser i løbet af sommeren

TV 2 har bedt en bred skare af sundhedsfaglige eksperter om at give deres bud på, hvornår danskerne kan vende tilbage til en mere normal hverdag uden restriktioner.

Mange af eksperterne understreger, at det er meget svært at gætte på fremtiden, og at deres svar derfor skal tages med store forbehold.

Når det er sagt, så tror 13 ud af de 19 eksperter, at vi hen over sommeren vil opleve, at der ikke længere er krav om brug af mundbind i det offentlige rum.

- Mundbind var det sidste, vi indførte, og det første, vi smider. Det sker nok først, når vi er sikre på, at alle i risikogrupperne er vaccineret. Men det forudsætter, at virus ikke muterer i en mere smitsom retning med reel risiko for luftbåren smitte, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi.

Han tror, vi i maj kan undlade mundbindet i det offentlige rum. Mere pessimistisk er professor i immunologi og virologi Astrid Iversen. Hun tror først, mundbindet er udfaset i 2022, og det er en holdning tre sundhedsfaglige kolleger deler med hende.

Foto: TV 2 / Grafik

- Nye varianter af virus, der måtte opstå, kan gøre det nødvendigt at bære mundbind i for eksempel offentlig transport for at begrænse spredningen af disse – og det kan være, man ophæver krav om mundbind i sommerperioden og genindfører det om efteråret og vinteren, forklarer hun.

Effektivt værnemiddel

TV 2 har besøgt universitetet i den svenske by Lund, hvor der forskes i, hvor effektive mundbind er i at begrænse smitte.

Ved hjælp af et højhastighedskamera er det muligt at se, hvor mange dråber et host spreder.

Aerosol-ekspert Edouard Barrocal forklarer TV 2, at et mundbind tager så godt som alle store dråber fra et host, og mundbindet er derfor et effektivt værktøj til at begrænse smitte med coronavirus.

Der er de seneste 27 timer registreret 513 nye smittede med coronavirus i Danmark, viser den løbende opgørelse fra Statens Serum Institut.

Yderligere to personer er døde med coronavirus, så det samlede dødstal i Danmark nu er 2379.