Vidste at skandalesag var på vej: Alligevel fik Bramsens departementschef ambassadørpost

30. juni i år blev Thomas Ahrenkiel udnævnt til ambassadør.

Efter fire år som departementschef i Forsvarsministeriet skulle den erfarne embedsmand nu til Tyskland for at sikre vigtige handelsforbindelser på et Danmarks største eksportmarkeder.

I en pressemeddelelse udtalte forsvarsminister Trine Bramsen (S), at Danmark fik ”en meget, meget kompetent ambassadør i Berlin”.

Men at hun skulle have ment det, undrer nu flere partier i Folketinget.

Orienteret gennem hele processen

Mandag blev Thomas Ahrenkiel som en af fire topembedsmænd med øjeblikkelig virkning fritstillet fra sit embede. Årsagen er hans indblanding i sagen om ulovlig spionage og videregivelse af oplysninger om danske statsborgere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

En sag, som Trine Bramsen ifølge Tilsynet med Efterretningstjenesterne har været orienteret om siden november 2019.

- Tilsynet har igennem hele processen for den særlige undersøgelse af FE holdt forsvarsministeren orienteret. Forsvarsministeren har løbende udtrykt støtte til tilsynets tilbundsgående undersøgelse af materialet, skrev Tilsynet med Efterretningstjenesterne blandt andet i en pressemeddelelse, hvor det samtidig opridsede en række opsigtsvækkende kritikpunkter af FE’s arbejde.

EL kræver redegørelse

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har tidligere over for Berlingske afvist at fortælle, præcis hvilke oplysninger man løbende har givet Trine Bramsen om sagen, og det er derfor uvist, om forsvarsministeren har kendt til Thomas Ahrenkiels konkrete rolle i sagen, før han altså mandag blev midlertidigt fritstillet.

Alligevel vil regeringens støtteparti Enhedslisten nu have en redegørelse af ansættelsesprocessen omkring Thomas Ahrenkiel:

- Har man på det tidspunkt, hvor man vælger Ahrenkiel, haft kendskab til, at han var en rød person i en igangværende tilsynssag? Hvis de har vidst det, hvordan har de så forholdt sig til det? Og hvis ikke de har vidst det, hvorfor har de så ikke fået det at vide? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL) til TV 2.

Hun får opbakning af Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup:

- Det er først og fremmest regeringen og ministeriet, der skal agere på de oplysninger, de får ind i forhold til personalemæssige konsekvenser og justeringer i organisationen. Et halvt år efter, at regeringen i november 2019 får besked om, at den er gal, ansætter man ambassadøren i Berlin, Thomas Ahrenkiel. Så hvad har statsministeren vidst? Og hvad har regeringen i det hele taget vidst på det tidspunkt, for vi har jo et ansættelsesudvalg, der står for sådanne ting? Har man ignoreret advarsler? Det er de store spørgsmål, som vi skal have svar på, siger han.

Indblandet i flere skandalesager

Enhedslistens Eva Flyvholm understreger, at det er en skærpende omstændighed, at Thomas Ahrenkiel i forvejen var en kontroversiel person.

Det er således tredje gang inden for bare fire år, at han er indblandet i en sag på kant med loven.

Første gang var i 2018, da det kom frem, at han i 2016 havde deltaget i et møde, hvor hans daværende hemmelige kæreste og nuværende kone fik tildelt en bonus på 75.000 kroner og månedlig lønforhøjelse på 1.500 kroner.

Kammeradvokaten udtrykte dengang kritik af Ahrenkiel, fordi han ikke havde erklæret sig inhabil og heller ikke fortalt Forsvarsministeriets personalechef om forholdet.

Det var dog formildende, at Thomas Ahrenkiel ikke havde talt for lønforhøjelsen og på den måde ikke forsøgt at påvirke beslutningen. Derfor fik sagen ikke konsekvenser for ham.

Oplyste ikke minister om mistanke om svindel

Det gjorde det heller ikke, da hans navn igen ramte avisforsiderne. Denne gang handlede det om mulig svindel og bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Sagen var omfattende og blev afsløret af Rigsrevisionen 6. december. Af Forsvarsministeriets egen redegørelse fremgik det imidlertid, at Ahrenkiel flere gange i løbet af de syv måneder op til var blevet orienteret om problemerne uden at give oplysningerne videre til forsvarsminister Trine Bramsen.

Til sit forsvar proklamerede han, at han ikke havde set og læst en central mail om sagen, hvilket han efterfølgende fik kritik for af forsvarsministeren.

Igen fik han dog lov at blive på sin post, indtil han altså 30. juni i år blev udnævnt til ambassadør i Berlin.

Det er Udenrigsministeriet, der indstiller til dronningen, hvem der skal være Danmarks ambassadører rundt omkring i verden.

TV 2 ville derfor gerne have spurgt både forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod, hvad de vidste om Thomas Ahrenkiels rolle i sagen om de mulige lovbrud i Forsvarets Efterretningstjeneste. Ingen af dem har dog ønsket at stille op til interview.

- Mærkeligt og påfaldende

Hos både oppositionens største parti, Venstre, og regeringens andet støtteparti, SF, afventer man en orientering fra regeringen, før man ønsker at udtale sig konkret om sagen. SF’s udenrigsordfører Karsten Hønge påpeger dog, at forløbet set i bakspejlet er noget uskønt:

- Det virker mærkeligt og påfaldende (at man udpeger Thomas Ahrenkiel som ambassadør, red.) Men jeg må gå ud fra, at forsvarsministeren ikke har været orienteret om Ahrenkiels rolle i det, ligesom jeg også må gå ud fra, at der er en god, løbende dialog mellem forsvarsministeren og udenrigsministeren, siger han til TV 2.

- For det kan være den eneste forklaring på den situation, vi er endt i, som jo er noget uheldig.

Forsvarsminister Trine Bramsen har allerede proklameret, at der vil blive sat en tilbundsgående undersøgelse af hele sagen om FE’s lyssky metoder igang. Ifølge Enhedslisten bør processen omkring udnævnelsen af Thomas Ahrenkiels rolle dog endevendes særskilt og hurtigt.

TV 2 har forsøgt at få kontakt til Thomas Ahrenkiel for en kommentar, men det er desværre ikke lykkes.