Viktor Axelsen kåret til årets badmintonspiller

- Jeg vil gerne sige tusind, tusind tak til alle, som syntes, at jeg skulle vinde prisen som Årets Badmintonspiller 2020. Det er et kæmpe skulderklap, og jeg er enormt stolt over at have vundet prisen, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Vinder 10.000 kroner

Foruden Super 1000-turneringen All England vandt Axelsen Super 300-turneringen Spain Masters og DM sidste år.

Viktor Axelsen blev også kåret til årets badmintonspiller i 2017, efter at han blev verdensmester.

Udover æren og prisen modtager Axelsen en check på 10.000 kroner fra Badminton Danmark.

De øvrige nominerede til prisen årets badmintonspiller 2020 var herresinglespilleren Anders Antonsen og damedoublen Sara Thygesen/Maiken Fruergaard.