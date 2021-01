Vinterens kraftigste blæsevejr har ramt Fyn og resten af landet

Et kraftigt blæsevejr har torsdag ramt Fyn og resten af Danmark med vindstød af stærk storm flere steder.

Torsdagens blæst kom i forbindelse med et stormlavtryk, der fra syd bevægede sig op gennem Nordsøen og på sin vej strejfede Danmark.

De højeste vindstød kom allerede i formiddagstimerne, da en koldfront passerede hen over den sydvestlige del af landet. I Odense blev der målt en vindstyrke på 25,2.

Den kraftige vind har torsdag også resulteret i, at der er udsendt advarsler om de tre broer til Fyn. På både Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Langelandsbroen er vindfølsomme køretøjer blevet frarådet at kører over.

Orkan i Nordsøen

De kraftigste vindstød blev dog målt ved Kegnes, hvor de nåede op på 32,2 meter i sekundet. Det svarer til stærk storm og er det kraftigste siden april 2020.

Højeste vindstød 21. januar 2021. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Endnu mere blæste det ude i Nordsøen, hvor der ved den norske boreplatform Ekofisk var orkan i middelvinden, da stormlavtrykket passerede lige hen over boreplatformen.

Ved Ekofisk blev der ved middagstid målt middelvind på 36 meter per sekund. Grænsen for orkan er 32,6 meter per sekund.

De kraftigste vindstød nåede 41 meter per sekund.

Stormlavtryk bragte også varme

Ud over den kraftige blæst stod man i den sydlige del af landet op til vinterens hidtil højeste temperaturer.

Lun luft på "forsiden" af stormlavtrykket sendte torsdag morgen kortvarigt temperaturen op på 9,8 grader ved Store Jyndevad i Sønderjylland.

Højeste temperaturer 21. januar 2020. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Så varmt har vi ikke haft det siden sidst i november.

Stormlavtrykket, der strejfede Danmark, er af den engelske vejrtjeneste blevet døbt 'Christoph', mens normændene, der også er blevet ramt af stormen kaldte den 'Frank'.