Virksomheder tilbyder medarbejdere hurtigere svar på test - ned til 15 minutter

Mens coronasmitten stiger i Danmark, vokser behovet for at blive testet. Og ikke mindst behovet for et hurtigt svar på testen.

Det får man ikke i øjeblikket, hvor svartiden i myndighedernes testcentre er op til 72 timer.

Mange virksomheder er derfor nu begyndt at tilbyde deres medarbejdere hurtigere forløb.

Det kan være en såkaldt antigen-test, som giver et svar efter 15 minutter, eller det kan være den samme test, som den man benytter i testcentrene, men med en svartid på fire timer.

Netop hastighed efterspørges af de personer, som TV 2 mødte søndag i køen til den mobile testklinik i Odense.

- Jeg gad godt, at det kunne gå lidt stærkere. Ens verden bliver jo sat lidt i stå. Når man har børn i skole, ved man ikke, om de må komme afsted, inden vi har et svar, siger Janne Wingaard.

100 prøver i timen

En af de virksomheder, der kan levere svar på blot fire timer, er biotekvirksomheden Pentabase i Odense.

Den har allerede testet flere tusinde medarbejdere for forskellige virksomheder, siger direktør Ulf Bech Christensen.

- Vi har alle de maskiner, vi skal bruge, og vi har egen produktion af alle reagenserne (kemiske stoffer, der bruges til påvisning af et andet stof, red.) der skal bruges i disse maskiner.

Virksomhedens maskiner kan analysere 100 prøver i timen, og analysemetoden er den samme, som i det offentlige, den såkaldte PCR-test.

Ulf Bech Christensen understreger, at virksomhedens test er lige så sikre som myndighedernes.

- For det første har vi sammenlignet vores test med andre virksomheders. Og for det andet har vi en overlegen DNA-teknologi, siger han.

Svartid på 15 minutter

Endnu hurtigere kan virksomheden Medkoncept i Charlottenlund gøre det.

Her bruger man en såkaldt antigen-test uden brug af maskiner og kan levere svar på 15 minutter.

- Eksempelvis kan vi få et svar med ret stor træfsikkerhed ved indtjekning inden en flyafgang, siger Preben Joffe, der er lægefaglig direktør i virksomheden.

Testen viser det korrekte negative svar i 89 procent af tilfældene.

Antigen-testen møder dog kritik. Den er for usikker, mener Uffe Vest Schneider, der er læge ved Klinisk Mikrobiologisk Klinik på Hvidovre Hospital

- Der står i deres produktresumé, at man kan nøjes med at teste tre centimeter ind i næsen. Derfor vil man alt andet lige få meget mindre virus med, og derfor vil den reelle følsomhed på denne test ikke være på 89 procent.

Preben Joffe afviser kritikken ved at henvise til, at ingen tests er 100 procent sikre.

- Der er ingen test i verden inden for noget, der er 100 procent sikker. Det gælder graviditetstest, alle virustests, og det gælder også denne test.