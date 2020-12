Virusekspert: - En simpel løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt

Med ni dage til juleaften varer det ikke længe, før trafikken mellem landsdelene øges, når danskerne skal hjem og fejre højtiden i familiens skød.

Men står det til flere eksperter, skal rejser på tværs af landet den kommende tid aflyses som følge af de stigende smittetal for coronavirus - særligt i hovedstaden.

Bliv hvor du er

- Vi bliver nødt til at blive, hvor vi er. Vi må have en kraftig henstilling fra regeringen om, at vi skal blive i vores egn, så vi ikke bringer smitten rundt i landet, siger Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Den simpleste løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at regeringen bør indføre retningslinjer, der forhindrer især københavnerne i at rejse ud af Københavnsområdet.

- Den simpleste løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt – Region Sjælland er også relativt hårdt ramt. En anden mulighed ville være at sige, at man kun må befinde sig 50 eller måske 100 kilometer fra sin bopæl.

- En tredje mulighed ville være at forlange, at alle, der krydsede Storebælt, blev testet for covid-19, siger Allan Randrup Thomsen. Han understreger, at det er op til politikerne at beslutte, og at han ikke ved, om der er kapacitet til at foretage test på den måde.

Christian Wejse, der er speciallæge på Aarhus Universitet, mener heller ikke, at det er hensigtsmæssigt, at danskerne krydser Storebælt i juledagene.

- Der er en meget stor forskel på, hvor mange der er smittet på den ene og den anden side af Storebælt, derfor bliver vi nødt til at forholde os til det, siger han.

Overborgmester: "Skræmmende"

Alene i Københavns Kommune viser seneste opgørelse, at der har været 786 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af syv dage. Det er en firdobling af smittede på fire uger.

En udvikling som Københavns overborgmester, Lars Weiss, kalder "skræmmende". Han opfordrer københavnerne til at stramme sig ekstra an og gøre alt for at begrænse smitten henover julen.

- Også selvom det kræver afsavn for mange af os, siger han i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Negativ test er ikke nok

Udsigten til at besøge familien i juledagene er givet vis en af grundene til, at danskerne i øjeblikket valfarter til de forskellige teststeder for at sikre sig, at de ikke bringer smitten med hjem. Men det er ikke nok, siger Anders Beich.

- Hvis man tror, at en negativ coronatest er en billet til at rejse til Jylland og ikke smitte nogen derovre, tager man fejl. Det er et øjebliksbillede. Dagen efter kan man være syg og smitte andre, siger han.

Han foreslår i stedet, at man bliver hjemme i juledagene og fejrer jul med nogle af de personer, man i forvejen ser meget.

- Vi kan ikke tilråde, at folk rejser rundt i landet, sådan som smittekurven har udviklet sig. Især i København er det eksploderet de seneste par døgn. De restriktioner, vi allerede har indført, når ikke at komme til at virke før efter jul engang, hvis vi er heldige. Måske skal der stærkere restriktioner til. Desværre, siger han.

SSI: Klogest at blive hjemme

Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, peger på, at der også er sundhedsmæssig værdi i at besøge familien.

- Hvis vi så helt bort fra alle traditioner, ville det klogeste være at blive hjemme. Men det kan vi ikke i den nuværende situation, hvor julen har en rigtig vigtig betydning for mange af os. Men derfor skal vi stadig være meget meget forsigtige, når vi tager på julebesøg.

- Vi har flere samfundsmæssige og sundhedsmæssige hensyn at tage. Det at se sin familie er også vigtigt for sundheden. Det er også farligt ikke at se dem, man holder af. Så det er en afvejning af hensyn.

Hver fjerde tilfælde er i København

På syv dage er der registeret 4939 smittetilfælde i København. Smitten er stigende blandt alle aldersgrupper.

I hele landet er der blevet registeret 20.446 smittetilfælde i samme periode. Dermed tegner Københavns Kommune, der er den mest indbyggerrige kommune, sig for lidt under hver fjerde tilfælde i Danmark.