Vrede S-borgmestre sender brev til Tesfaye: I vil smadre Langeland

En svær proces

Mattias Tesfaye har flere gange de seneste dage givet udtryk for, at han godt forstår, at langelænderne ikke er glade for beslutningen.

- Jeg er med på, at det ikke er en god nyhed, for dem, der skal bo tæt på. Det forstår jeg godt. Men regeringen har truffet den bedst mulige beslutning, sagde han på et pressemøde onsdag.

Selvom Bo Hansen ikke er enig i, at Langeland er den bedste lokation, anerkender han, at det bliver en svær proces at finde et andet sted til udrejsecenteret.

- Jeg kan ikke forestille mig, at man kan finde et sted at placere sådan et udrejsecenter, uden at nogen bliver kede af det, siger Bo Hansen til TV 2.