Lærere foreslår ny skolemodel ved genåbning

Som det er nu, anbefales skolerne, at undervisningen foregår i stamklasser, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Men når eksempelvis 28 elever samles i et klasselokale på 40 kvadratmeter, er det ifølge Gordon Ørskov Madsen for tæt.

- Hvis smitten eskalerer, kan vi komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at lukke skoler. Det er der ingen der ønsker, og derfor har vi brug for nogle flere og skrappere redskaber, der hvor smitten er høj

- Lad os nu se, hvordan restriktionerne virker

Gordon Ørskov Madsen foreslår, at man i områder med høj smitte har mulighed for at dele stamklasserne op, så holdene skiftes til at gå i skole.

På den måde vil eleverne komme i skole hver anden dag.

Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, opfordrer til at slå koldt vand i blodet.

- Lad os nu se, hvordan de restriktioner faktisk vil virke, når skolerne åbner, og det virkelig for alvor bliver hverdag i det dansk samfund igen, siger han til TV 2.

Professoren opfordrer dog til, at skolerne fra genåbningen onsdag sørger for at få hygiejnen ”top tunet” og være gode til at lufte ud.