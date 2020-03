Efter tumultarisk fortid på Fyn: Bios vil drive ambulancetjenesten i Midtjylland

Når du fremover kommer til skade, kan det meget vel være, at det ikke er Falck, der henter dig, men derimod Bios. Det hollandske ambulanceselskab Bios ønsker nemlig at drive ambulancetjenesten i Region Midtjylland.

Ambulancetjenesten er sat i udbud, hvilket betyder, at regionen i løbet af 2020 skal beslutte, hvem der fremover skal varetage den opgave, og her er der nu i hvert fald to i spil.

Udover Falck er Bios et af de prækvalificerede selskaber, som kan byde på opgaven. Bios er det eneste selskab udover Falck, der har erfaring med at køre ambulance i Danmark.

- Vi kender Danmark og det danske sundhedsvæsen. Vi har indgående erfaring fra både sundhedssystemerne i Danmark og i Holland. Fra vores tidligere arbejde i Danmark ved vi, at de to sektorer deler mange af de samme karakteristika, og i løbet af vores tid her fik vi enorm respekt for det danske sundhedssystem og de medarbejdere, som hver dag arbejder hårdt for at hjælpe og behandle patienter. Vi håber at få muligheden for at arbejde sammen med dem igen, udtaler Stef Hesselink, der er administrerende direktør i Bios-groep, i en pressemeddelelse.

Når et selskab er prækvalificeret, betyder det, at virksomheden er anset for at være velegnet til at drive regionens ambulancetjeneste, og de kan således vælge at byde på opgaven. Hos Bios ser man frem til den kommende udbudsproces.

- Vi tror på Danmark og det danske marked og ser frem til den kommende udbudsproces i Region Midtjylland. Om vi til slut vil afgive et endeligt tilbud, vil afhænge af forhandlingerne i løbet af processen. Uanset hvad så er vi optimister, og vi kigger altid efter nye muligheder for at bruge vores kompetence og ekspertise i nye sammenhænge. Derfor ser vi på Danmark som en mulighed for at udvide vores succesfulde forretning ved potentielt at deltage i det kommende udbud i de danske regioner, udtaler Stef Hesselink.

Bios i barsk modvind

Hvis ’Bios’ ringer en klokke hos dig, så er det fordi, at det hollandske selskab har en barsk og tumultarisk fortid i Danmark. Selskabet overtog ambulancetjenesten i Region Syddanmark tilbage i 2015, men blev presset så meget fra Falck, at de blev begæret konkurs året efter.

Sidste år slog de danske konkurrencemyndigheder fast, at Falck overtrådte konkurrenceloven for at forhindre Bios i at udfylde den opgave, selskabet var betroet af Region Syddanmark. Selskaberne indgik bagefter et forlig, der kompenserede Bios for det tab, virksomheden led i den forbindelse.

Ifølge Bios har man lagt sagen bag sig og er klar til igen at arbejde i Danmark, såfremt muligheden skulle opstå.

Vores oplevelser i Danmark sidste gang var blandede. Det siger sig selv, at det ikke endte på den måde, vi gerne ville. Men man lærer mere af hårde tider end af gode. Vi erfarede, at det er muligt at drive ambulancetjeneste i Danmark. Og med afgørelsen fra konkurrencemyndighederne og det efterfølgende forlig mellem alle parter, er vi klar til se fremad og lade fortiden være fortid. Vi ser frem til den kommende udbudsproces, udtaler Stef Hesselink.

Region Midtjyllands nuværende aftale om ambulancedrift løber til og med den 30. november 2021.