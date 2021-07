Europa-turné er skiftet ud med opvisning på danske campingpladser: - Jeg havde glædet mig helt vildt meget

Og campingpladserne er heldigvis også vilde med ideen.

- Vi har sagt ja, fordi vi syntes, det var en god mulighed for vores gæster at få en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er ikke hver dag, man får et helt gymnastikhold på besøg, siger Camilla Dvinge, der er medejer af DANCAMPS Nordsø i Hvide Sande.

Og om de optræder i Portugal eller Hvide Sande, så giver gymnasterne sig fuldt ud

- Det er virkelig godt, at vi har fået det, for ellers var det bare dødt ud hen over sommeren. Også fordi vi ikke har fået trænet så meget i år på grund af corona, og fordi vi ikke har været så meget sammen, som vi normalt er. Så det er rigtig fedt, lyder det fra Ida Wiberg Larsen.