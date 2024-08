Kendt delfin har fået livsfarlig hobby

På Delfiner i Danmark har gruppen delt et etisk regelsæt for, hvordan man bør omgå de danske delfiner.

- Vi har ingen myndighed til at fortælle folk, hvad de må og ikke må. Det er en opfordring, og vi ved også godt, at folk ikke opsøger delfinerne af en ond mening. Det er bare vigtigt, at vi alle ved, hvordan man skal forholde sig for ikke at skade dyrene, siger Lars Mikkelsen.

Flere sejlere i Lillebælt har i øvrigt bemærket, at Skywalker angriber og dræber marsvin. Det er en helt normal opførsel for delfiner, understreger naturfotografen.

- Jeg ved godt, at mange bliver forfærdede over at opleve, at et dyr, der ser så sødt ud, har den opførsel. Men det er kendt fænomen over hele verden. Vi ser det også i Thyborøn, og det er der ikke noget at gøre noget ved. Delfiner er fredede, og det er forbudt at prøve at stoppe det, siger Lars Mikkelsen.