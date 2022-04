Nu skal Bents borgerforslag om gratis Storebæltsbro i Folketinget

Kun et parti støtter forslaget

Det er kun Nye Borgerlige, der har vist interesse for at bakke op om forslaget.

I februar sagde Mette Thiesen, der indenrigs-, kommunal- og transportordfører for partiet, til Ekstrabladet.dk, at hun var klar til at stemme for at gøre Storebæltsbroen gratis.

Så langt vil Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, ikke gå. I februar sagde han dog til TV MIDTVEST, at han håbede, at det med tiden ville blive billigere at køre over broen.

- Jeg tror altid, der vil være en form for afgift, men den bliver forhåbentlig betydeligt lavere i fremtiden, sagde han dengang.