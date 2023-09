Nu sker det: I dag kan du søge om tilskud til en varmepumpe

Det forventes, at varmepumpepuljen kommer til at give et tilskud på omkring 17.000 kroner til dem, der bliver udvalgt, men det kan variere blandt andet afhængigt af boligens størrelse og energibehov. I alt er der omkring 13.000 husstande, der kan få del i den.

Pengene skal bruges på en A++ luft til vand varmepumpe. Den koster typisk mellem 70.000-120.000 kroner at få installeret.

- Der er en række forskellige ting, som det er godt at være opmærksom på. Du skal bruge mitID, når du ansøger, så det er vigtigt at have styr på det. Du kan med fordel også tjekke dine BBR-oplysninger, så de er angivet korrekt, fortæller Energistyrelsen til TV MIDTVEST.

Før man ansøger, må man gerne have indhentet et tilbud på at få installeret en varmepumpe. Man må dog ikke have indgået en bindende aftale med en varmepumpe-leverandør, før man er blevet godkendt af Energistyrelsen.

Du kan ansøge om at få del i varmepumpepuljen her.