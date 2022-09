Signe og Svend Aage blev kærester på nettet kort tid før deres 90 års fødselsdag

"Livet er at have en at holde om"

De mødtes første gang i januar hjemme hos Signe Kristensen, og her oplevede de begge, at der skete noget smukt, da de valgte at række ud efter hinanden. Siden da har de været kærester.

De bor på skift hos hinanden en uge ad gangen, og de har ingen planer om at flytte sammen. Når Svend Aage Vestergaard er på hjemmebane, laver han maden, og hjemme hos Signe Kristensen er det omvendt.

- Jeg er nærmest på rekreation, når jeg er her i Skjern hos Svend Aage, understreger Signe.

Hendes kæreste har spillet harmonika i mange år og har indrettet et musikværelse i sin villa. Her blomstrer romantikken, når Svend Aage Vestergaard spiller gamle sange som ”Violer til mor” og ”Der er lys i lygten Lillemor” for hende. Der bliver sunget, drukket en enkelt dram og klappet. En tosomhed de sætter stor pris på begge to.

- I vores alder er det ikke nemt at finde to, der harmonerer. Vi synes begge, vi har gjort et fund. Kærlighed kan man ikke blive for gammel til. Det kan vi skrive under på, siger de og tilføjer:

- Vi ligger tæt om natten, og det er livet at have en at holde om, siger de begge.

Flere ældre på 55 år og opefter går til tasterne, når de skal finde en kæreste.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i 2020 godt 100.000 i den aldersgruppe, der datede på nettet. Tre ud af fem er mænd.